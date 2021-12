PSG Mercato : Nouvelle sortie détonante de Raiola sur Haaland !

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 11:41

Visé par le PSG, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Son agent Mino Raiola a fait le point sur sa situation.

Mino Raiola annonce la couleur pour l’avenir de Haaland

Véritable phénomène, Erling Haaland fait rêver presque tous les cadors européens, dont le Paris Saint-Germain. Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire le 30 juin prochain, les dirigeants du club de la capitale seraient disposés à faire une folie afin d’obtenir le renfort de l’international norvégien de 21 ans au cas où l’ancien avant-centre de l’AS Monaco décidait finalement de rejoindre le Real Madrid.

Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque le principal concerné semble avoir un faible pour le Real Madrid et que le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, Manchester City, la Juventus Turin et le Bayern Munich sont également prêts à faire les efforts nécessaires pour obtenir sa signature. Interrogé par la chaîne néerlandaise NOS, le représentant de l’attaquant du Borussia Dortmund, Mino Raiola, a assuré que son client n’a pas de destination idéale et qu’il compte négocier pour lui le meilleur contrat possible, y compris même la possibilité de rester à Dortmund.

« Haaland peut-il attendre le FC Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons pas d’accord préalable avec aucun club. Nous chercherons la meilleure option et je n’écarte pas une année de plus à Dortmund. Théoriquement, c'est encore possible. Théoriquement, cela veut dire : nous n'avons pas encore une offre assez élevée… », a expliqué le sulfureux homme d’affaires italo-néerlandais. Toutefois, Raiola devra à l’avenir retirer le Bayern Munich de la liste des prétendants de son client.

PSG Mercato : Le Bayern Munich se retire pour Haaland

Malgré ses 19 buts et 5 passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Erling Haaland ne fait pas rêver certains clubs. C’est le cas du Bayern Munich. En effet, à la faveur d’une interview avec la chaîne Sport1, le président du club bavarois, Herbert Hainer, a ouvertement exclut une tentative de recrutement du buteur norvégien, « parce que nous avons Robert Lewandowski, le meilleur attaquant du monde ».

Pour lui, l’international polonais de 33 ans, dont le contrat expire en juin 2023, jouera « encore quelques années » au plus haut niveau et « serait heureux s’il terminait sa carrière avec nous ». Selon certaines sources allemandes, Lewandowski, qui est arrivé au Bayern Munich depuis 2014, aimerait changer d’air l’été prochain afin de s’offrir un dernier gros challenge ailleurs avant la retraite. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Juventus Turin et Manchester United sont aussi intéressés par ses services.