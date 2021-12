OM Mercato : Arsenal, Guendouzi lâche un gros indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2021 à 00:25

Prêté par Arsenal cet été, Mattéo Guendouzi réalise un bon début de saison à l’ OM et a lâché un gros indice sur la suite de sa carrière.

OM Mercato : Guendouzi veut s’inscrire dans la durée à Marseille

C'est l’une des sensations du début de saison de l’ Olympique de Marseille. Arrivé cet été sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi n’a pas tardé à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Le milieu de terrain enchaîne de belles prestations sous le maillot phocéen, au point d’être considéré comme l’un des pions essentiels du dispositif de Jorge Sampaoli avec 22 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Présent en conférence de presse ce lundi, Mattéo Guendouzi est donc revenu sur cette belle adaptation et a réitéré sa volonté de s’inscrire dans le durée à Marseille. « C’est un choix mûrement réfléchi de venir à l'OM. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps. Je prends du plaisir sur le terrain et en dehors (…) J'ai une entente superbe avec le peuple, le coach, les joueurs, les gens qui travaillent au club. Je prends énormément de plaisir et je compte m'inscrire dans la durée à l'OM », a-t-il assuré devant les médias.

Son option d’achat levée en cas de maintien en Ligue 1

« Heureux » sous les couleurs de l’ Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a une idée très claire sur la suite de sa carrière. Contrairement à son coéquipier William Saliba, son prêt comporte une option d’achat. Le principal concerné a d’ailleurs expliqué que cette option d’achat sera automatiquement levée en cas de maintien du club phocéen en Ligue 1. « Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM (…) Ce n'est pas que pour cette année, pour la suite de ma carrière, je veux rester ici pour le long terme », a-t-il assuré. L’Olympique de Marseille devrait donc compter sur l’un de ses meilleurs atouts la saison prochaine.