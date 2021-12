OL Mercato : Nouvelle décision d'Aulas concernant Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2021 à 06:05

L’ OL a fini à la 13e place de Ligue 1 à la mi-saison, mais Jean-Michel Aulas ne va pas limoger Peter Bosz cet hiver. Il reste à son poste.

OL : Aulas garde Peter Bosz pour 2 mois encore

Après la défaite de l' OL contre le Stade de Reims au Groupama Stadium (1-2) et le match nul contre les Girondins à Bordeaux (2-2), Jean-Michel Aulas avait soutenu Peter Bosz, alors que les supporters commençaient à grogner. « On doit s'en sortir avec Peter. On ira au bout de nos idées avec lui. On a totalement confiance en lui. […] Donc j'ai la conviction qu'on va revenir sur le podium avec Peter Bosz », avait-il confié à L’Équipe.

Après le dernier match de l’année face au FC Metz à Décines (1-1), le président de l’Olympique Lyonnais a réitéré sa confiance au technicien néerlandais, dans une interview dans le quotidien sportif. Il a confirmé ce dernier sur le banc de touche des Gones, jusqu’au moins à la fin du mois de février. « Il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février, affirme le dirigeant. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat et peut-être la coupe », a-t-il déclaré ce jeudi.

Le dirigeant de 72 ans ne s’est pas arrêté sur l’annonce de cette décision. Il l’a justifiée ensuite. « Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l' OL. On est très en retard en Ligue 1, mais ce n'est pas rédhibitoire », a-t-il rassuré.

Manque d'entraîneur de qualité sur le marché ?

Jean-Michel Aulas estime en effet qu’il n’y a pas d’entraîneurs libres en ce moment sur le marché, « qui aient la qualité » de Peter Bosz. Dès lors, il ne souhaite pas changer pour changer. « On risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. Donc, il va rester. Jusqu'à la fin, j'espère », a-t-il insisté. Le bilan de l' OL en Ligue 1 est le suivant : 5 défaites, 7 matchs nuls et 6 victoires, 26 buts concédés et 26 buts marqués, soit 24 points en 18 matchs disputés.