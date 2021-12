ASSE : Les révélations folles sur la vente et la gestion de Sainté

Publié par Thomas le 24 décembre 2021 à 19:57

En pleine crise sportive et économique, l' ASSE a vu ce vendredi le lanceur d'alerte Romain Molina faire de grosses révélations sur la gestion du club.

ASSE : Vente, conflits internes, Molina dévoile tout

À la recherche d’un repreneur depuis plusieurs mois, l’AS Saint-Etienne semble toujours au point mort et se voit s’enliser dans une crise sportive sans précédent. Derniers de Ligue 1 à la mi-saison, les Verts auront du pain sur la planche pour inverser la tendance et se relever d’une situation très préoccupante. Ce vendredi, le journaliste et écrivain Romain Molina, bien connu dans le milieu du sport pour ses enquêtes et investigations, est revenu sur la situation délicate de l’ ASSE en dévoilant notamment la logistique calamiteuse du club.

Dans une vidéo de 12 minutes publiée sur sa chaîne Youtube, le lanceur d’alerte français a notamment souligné la grande part de responsabilité du duo Caïazzo-Romeyer dans le chaos des Verts. " Il y a carrément aujourd’hui des entretiens où Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se permettent d’insulter son comparse (et inversement), ce qui fait que vous avez des joueurs, des agents qui disent : on ne veut pas aller à Saint-Etienne tellement ça sent la poudre ", déclare le journaliste.

Plus tard, Molina raconte que les présidents " ne se sentent pas concernés par le club " et qu’ils privilégient leurs intérêts personnels plutôt que le sauvetage de Saint-Etienne, en évoquant notamment le controversé voyage de Bernard Caïazzo à Dubaï, des faits datant de fin 2020. " M. Caïazzo devait partir à Dubaï, trouver des investisseurs, finalement il s’installe là-bas avec sa compagne (sans trouver de repreneurs). " Ce « désintérêt pour Sainté » venu d’en haut aurait selon lui des répercussions sur les joueurs et leurs performances. Par la suite, l’écrivain français se penche sur le sulfureux dossier de la vente du club.

Vente ASSE : Molina, « de la poudre aux yeux »

Dossier tout aussi préoccupant que les mauvais résultats des Verts, Saint-Etienne n’a toujours pas trouvé de repreneur malgré des recherches entamées depuis un certain temps. Longtemps au centre de nombreuses rumeurs de rachat, le Prince Cambodgien Norodom Ravichak ne serait en fait qu’une " fumisterie " tout comme de potentiels intérêts de Russie (comme évoqué dans la presse).

Romain Molina dévoile également dans sa vidéo la brochure officielle du club à l’intention des investisseurs, où se dissimulent pas mal de données mensongères notamment au niveau de la santé économique et sportive de l’ ASSE. Le journaliste interpelle notamment sur le fait que la brochure indique que Saint-Etienne dispose de 8 millions de fans en France alors que le chiffre réel est de 1,8 millions.

L’argument du club pour se faire vendre repose sur les transferts plus que sur l’aspect historique. « Toute la brochure se base sur les transferts, venez parce que vous allez faires des profits grâce aux transferts », déplore Romain Molina, qui rappelle ensuite que le club survit grâce à ses ventes mais que l''entité ligérienne a plusieurs prêts à rembourser.

Ces promesses de ventes combinées à une surévaluation de la valeur de certains joueurs auraient permis à Sainté de valider son passage devant la DNCG. Pour conclure, le lanceur d’alerte déclare : " On a une situation sportive en déliquescence complète et forcément cela se ressent dans le prix de vente aujourd’hui Saint-Etienne ça ne vaut pas ce que ça valait avant. Et plus les mois passent, plus la valeur du club tombe. Cet hiver on a d’ailleurs promis des ventes. Il y a une démobilisation globale qui part de tout en haut et qui se reflète jusqu’à tout en bas. En conséquence, les fans souffrent à cause de guerre d’égo à la présidence. " Des déclarations qui ne devraient pas apaiser les supporters stéphanois avant les fêtes.