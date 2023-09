Englué dans une crise profonde à l’OM, Frank McCourt va-t-il céder le contrôle de son club ? En plus de l’Arabie saoudite, un nouvel investisseur émerge.

Vente OM : Frank McCourt, la chasse aux dirigeants est déclarée

La crise qui secoue actuellement l’Olympique de Marseille semble avoir atteint un point de rupture entre les dirigeants actuels du club et les représentants des groupes de supporters. La tension entre les deux parties s’est accentuée lundi dernier, au cours d’une réunion qui a viré à un règlement de compte assez violent, ponctué par des menaces et des accusations graves. Les premières victimes de cet échange houleux sont déjà connues.

La direction de l’OM a en effet vu son entraîneur Marcelino et son staff quitter le navire marseillais ce mercredi, estimant qu’il était devenu impossible d'exercer dans de telles conditions. De plus, le président Pablo Longoria et quatre de ses directeurs, choqués par ces événements explosifs, ont décidé de se mettre en retrait du club phocéen. Ils ne seront pas du voyage aux Pays-Bas pour le match contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa.

Ces tensions internes et ces départs, sans parler des performances en dents de scie de l’OM, ont ainsi créé un climat instable au sein du club phocéen. Cela suscite alors des spéculations quant à un éventuel changement de propriétaire. Il faut reconnaitre que Frank McCourt est à présent confronté à une situation chaotique à la tête du club. La Provence explique que cette crise extra-sportive est similaire à une « chasse aux dirigeants » et que certains responsables commencent même à croire à une vente imminente du club.

Vente OM : Julien Fournier candidat au rachat du club

Cette nouvelle donne fait naître des interrogations sur l'avenir de l’OM. D’autant plus que Frank McCourt se retrouve dans une véritable impasse avec le probable départ en masse de ses dirigeants. Le milliardaire américain va-t-il chercher une nouvelle équipe dirigeante pour son club, en accord avec les supporters ? L’option la moins difficile serait de vendre l'Olympique de Marseille, car le club phocénn ne manque pas de courtisans.

Alors que l'Arabie saoudite est régulièrement associée la vente OM, un nouvel acteur, pour le moins inattendu, s’invite dans la course à l'acquisition du club phocéen. Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina, bien informé sur les arcanes du club phocéen, assure en effet que Julien Fournier serait très intéressé par le projet de rachat du club phocéen.

L’ancien directeur sportif de l’OGC Nice et ex-bras droit de Pape Diouf a démarré une réflexion autour de la possible acquisition de l’OM et pourrait faire une offre à Frank McCourt pour la reprise du club. Sauf que le milliardaire américain maintient sa position initiale, en exigeant un chèque colossal avant de céder son bien.

Vente OM : Frank McCourt attend une offre de plus 600 M€

En effet, Frank McCourt se montre jusqu’ici très inflexible dans les négociations concernant la vente OM. L’Américain avait déjà refusé une offre de 200 millions d’euros des Saoudiens pour son club. Le journaliste indique que l’homme d’affaires attendrait désormais plus d’un demi-milliard d’euros avant de céder le contrôle de l’OM, en dépit de la crise qui secoue le club.

« On lui a promis de vendre l’OM des centaines et des centaines de millions d’euros. Au-delà du demi-milliard. Oui, oui bien sûr, 600-700 millions d'euros même, bien sûr. Il est persuadé de ça, donc son but, c'est de récupérer le pactole en lui disant qu’il va se faire plein d’argent », a confié Romain Molina. Quoi qu’il en soit, les supporters, l'entraîneur, les joueurs et les observateurs du football attendent avec impatience de voir comment cette saga autour de la vente OM s’achèvera et quel sera l’avenir du club phocéen.