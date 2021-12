OM Mercato : Grosse menace pour ce chouchou de Longoria

Publié par Ange A. le 27 décembre 2021 à 08:15

Disposé à vendre Boubacar Kamara cet hiver, l’ OM pourrait perdre un autre milieu. Lequel est également courtisé en Angleterre.

Mercato OM : Après Kamara, un autre départ au milieu cet hiver ?

Malgré les nombreuses propositions de prolongation de son contrat, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille. Une vente de Kamara dès cet hiver serait même au programme. D’après The Sun, Newcastle United va adresser une offre pour le milieu de 22 ans dans les prochains jours. Un montant de 12 millions d’euros est notamment avancé concernant la proposition du club anglais. Outre le minot, les Magpies voudraient enrôler un autre milieu de terrain de Marseille en janvier. Sky Sport révèle que Newcastle aurait manifesté son intérêt pour Gerson. Le Brésilien est la recrue phare de Pablo Longoria. Il a été recruté contre 25 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Son contrat court encore jusqu’en 2026.

Déjà un départ pour Gerson de Marseille ?

Auteur de 3 buts et deux passes décisives au terme de la première moitié de saison, Gerson reste attendu à un meilleur niveau à Marseille. Jorge Sampaoli l’avait d’ailleurs indiqué dans une récente sortie. Le technicien argentin attend notamment plus de constance et d’implication de son renfort auriverde. Alors que Boubacar Kamara dispose déjà d’un bon de sortie, il serait surprenant de voir l’Olympique de Marseille se séparer d’un autre milieu de terrain. Surtout que Marseille, 3e de Ligue 1 Uber Eats, vise une qualification en Ligue des champions et veut faire bonne figure en Ligue Europa Conference où il a été reversé.

Déjà intéressé par Kamara, Newcastle United dispose néanmoins d’importants moyens financiers pour convaincre l’ OM. Les Magpies ont été rachetés cette saison pour le fonds d’investissement saoudien. L’avant-dernier de Premier League est désormais considéré comme le club le plus riche de la planète. La nouvelle direction du club entend considérablement renforcer l’effectif d’Eddie Howe pour rester dans l’élite du football anglais.