OL Mercato : Lyon passe à côté d'un phénomène mondial

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2021 à 14:57

L’ OL peut se mordre les doigts si l’on se fie aux révélations sur une piste explorée par le passé. Lyon serait passé à côté d’un joueur devenu un buteur mondialement reconnu.

L' OL n'a pas détecté le talent de Haaland mais le flop Salte

Les recruteurs de l’ OL n’ont pas eu le nez creux lorsqu’ils se sont rendus en Norvège pour superviser des joueurs de Bryne FK, selon l'écrivain Cyril Collot, co-auteur du livre autobiographique sur Erling Haaland. L’Olympique Lyonnais avait été séduit par le talent du jeune défenseur Tord Johnsen Salte et l’avait finalement recruté pour son centre de formation en juillet 2015. Pourtant, Tord Salte était dans la même équipe que Erling Haaland. Les deux pépites étaient même des amis.

« À cette époque, les recruteurs de l’Olympique Lyonnais sont venus à plusieurs reprises dans cette petite ville de Bryne. Il (Haaland) n’a pas été repéré par les recruteurs de l’ OL. Finalement, ils ont pris ce Salte », a-t-il révélé sur RMC. À l’arrivée, Tord Johnsen Salte a été un flop à Lyon car il n’a pas réussi à intégrer l’équipe professionnelle des Gones. Il a fait seulement une apparition avec U19, puis a été prêté au Viking FK et cédé définitivement au club de Stavanger à l’été 2018. Contrairement à son compatriote, Erling Haaland, lui, est devenu un grand joueur. Il fait partie des meilleurs buteurs au monde avec le Borussia Dortmund. Après Bryne FK, son club formateur, il a joué à Molde FK, avant de rejoindre le RB Salzbourg où il a été révélé à l’Europe.

Erling Haaland hors de portée de l'Olympique Lyonnais

Auteur de 76 buts et 20 passes décisives en 75 matches disputés sous le maillot du BVB, l’avant-centre de 21 ans est courtisé par tous les grands clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Alors que son ancien coéquipier, Johnsen Salte, est devenu un flop et évolue encore dans son pays natal à Sogndal, Erling Haaland fait partie des joueurs les plus cotés en ce moment. Sa valeur marchande est estimée à 150M€. Il est donc évidemment hors de portée de l’ OL qui doit avoir de gros regrets, vu les performances du joueur.