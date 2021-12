ASSE Mercato : Un renfort offensif à 0€ proposé aux Verts

Publié par Ange A. le 28 décembre 2021 à 06:05

Après Pascal Dupraz, l’ ASSE devra recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts. Un consultant milite pour le retour d’un ancien.

Un indésirable de Puel conseillé à Pascal Dupraz

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne va tenter de s’éviter une descente en division inférieure en deuxième partie de saison. La direction de l’ ASSE a pris une première mesure forte en recrutant Pascal Dupraz. Le technicien de 59 ans remplace Claude Puel sur le banc des Verts. L’ancien coach de Caen et Toulouse a été recruté pour six mois. Il arrive avec pour principale mission d’éviter la relégation de Saint-Étienne. Pour y parvenir, il importe qu’il reçoive du renfort cet hiver, surtout qu’il va entamer l’année avec des absents. Plusieurs internationaux africains iront disputer la CAN. Dans ce sens, Denis Balbir propose aux Verts de rapatrier Robert Beric. L’attaquant slovène évolue aujourd’hui en MLS

Une deuxième chance pour Beric à l’ ASSE ?

Le premier passage de Robert Beric à l’AS Saint-Étienne a été écourté en janvier 2020 par Claude Puel. En 104 apparitions sous le maillot stéphanois, l’avant-centre slovène avait inscrit 34 buts et délivré 5 passes décisives. Poussé vers la sortie par le technicien castrais, le buteur de 30 ans s’est exilé aux États-Unis du côté des Chicago Fire. L’international slovène a inscrit 20 réalisations et offert 3 offrandes ces deux dernières saisons avec la franchise américaine. En fin de contrat le 31 décembre prochain, Beric sera un joueur libre dès le 1er janvier 2022. Une opportunité en or à saisir pour Sainté selon Denis Balbir.

« S’il y a un ancien à faire revenir, c’est surtout Robert Beric. Il est libre, il a mis 20 buts ces deux dernières saisons en MLS. Ce serait une grosse erreur de ne pas penser à lui. Claude Puel n’aurait jamais dû le pousser vers la sortie, je le lui avais dit. Beric, il faut aller le chercher en lui disant pardon. On a besoin de lui. C’est un buteur, il connait la maison et il est très apprécié des supporters. Dans notre situation, ce serait une super recrue », a fait savoir le chroniqueur de But Football.