FC Nantes Mercato : Un départ du FCN en janvier confirmé

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 21:43

Molla Wagué s’est confié sur sa situation au FC Nantes dans un entretien avec RMC Sport. Pour son avenir, c’est fini avec les Canaris !

Le FC Nantes a décidé de libérer Molla Wagué cet hiver

Sauf retournement de situation, Molla Wagué devrait quitter le FC Nantes dès l’ouverture officielle du mercato hivernal. Cela, à six mois de la fin de son contrat. Selon le défenseur central, il a eu la promesse de la direction des Canaris pour le laisser filer librement en janvier. « La direction m’a aussi dit qu’elle faciliterait mon départ l’été dernier. Et c’est encore le cas pour ce mercato de janvier. Le club me laisse libre. Philippe Mao, le directeur technique, et Franck Kita, le directeur général délégué m’ont dit qu’ils ne compliqueraient pas les choses pour moi », a-t-il fait savoir.

Écarté du groupe professionnel et s’entraînant avec la réserve depuis le début de saison, Molla Wagué n’est évidemment pas dans les plans de l'entraîneur Antoine Kombouaré. Et ce dernier lui a signifié clairement avant le début de la saison en cours, dès la préparation estivale. « J’ai eu une réunion avec le coach. Il m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi, mais je n’ai pas eu d’autres explications. Il m’a juste précisé qu’il voulait s’appuyer sur les joueurs qui avaient assuré le maintien du club en L1 », a raconté le défenseur central de 30 ans.

Le défenseur malien impatient de rebondir ailleurs

En attendant de trouver un nouveau club pour rebondir, l’international malien (28 sélections, 4 buts) se dit prêt à relever un nouveau défi, car il n’a pas encore décidé de raccrocher les crampons. « Je n’ai jamais pensé arrêter le foot. […] Je ne suis pas un joueur fini. Je suis en pleine forme, je suis prêt à retrouver un nouveau challenge », a-t-il déclaré.

« J’ai un préparateur physique avec qui je travaille. Je suis prêt et bien préparé physiquement et mentalement. […] Le FCN ne croit pas en moi, mais d’autres clubs peuvent croire en moi. Je veux maintenant montrer au FC Nantes qu’il s’est trompé sur moi. L’équipe qui me fera confiance le verra. J’ai énormément de fraîcheur et ça, ça peut jouer », a rassuré Molla Wagué pour finir.