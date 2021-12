OM Mercato : La Juventus tente d’arracher un gros deal à Marseille

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2021 à 11:43

Cet hiver, la direction de l' OM envisage de boucler une belle affaire avec Manchester United. Mais la Juventus joue les trouble-fêtes.

OM Mercato : Un plan de Longoria contrarié par la Juventus ?

Le président de l’ Olympique de Marseille, Pablo Longoria, et ses équipes, ont bien travaillé cet été en recrutant une dizaine de renforts. Mais il y a encore du pain sur la planche. Bien évidemment, la direction de l’ OM doit régler l'avenir de Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Les dirigeants marseillais doivent aussi recruter un attaquant pour compenser le probable départ de Luis Henrique, alors que Bamba Dieng ira disputé la CAN 2021 avec sa sélection nationale.

Ainsi, plusieurs pistes offensives ont été activées par la direction de l’OM pour renforcer ce secteur de jeu. Le nom Anthony Martial s'ébruite depuis quelques jours dans la cité phocéenne. Il faut dire que l’avenir de l’attaquant français est incertain à Manchester United. Et pour cause, le joueur de 26 ans estime qu’il est temps pour lui de changer d’air.

Après six ans et demi passés à Old Trafford, Anthony Martial veut relever un nouveau challenge sous d’autres cieux. Il est clairement sur le départ et un échange avec Boubacar Kamara est évoqué ces derniers jours. Mais l’ Olympique de Maseille n’est plus seul sur ce dossier, car la Juventus a décidé de s’inviter dans la bataille.

La Juventus fonce aussi sur Anthony Martial

Le média italien Calciomercato révèle en effet que la Vieille Dame s’intéresse de très près au profil d’Anthony Martial. La Juventus serait même prête à passer à l’offensive dans ce dossier afin de rafler la mise. S'il plaît à l’ OM, Anthony Martial a donc aussi une très belle cote sur le marché des transferts, d’autant plus que le FC Séville n’aurait pas abandonné l’idée de l’attirer cet hiver. Mais alors quelle formation remportera le gros lot ? En tout cas, il faudra faire une belle proposition à Man United pour s'attacher les services de l’ancien Monégasque.