Bordeaux Mercato : D'importants mouvements annoncés cet hiver

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 04:05

Malgré les changements survenus l’été dernier, les Girondins de Bordeaux sont seulement 17es de Ligue 1. Des changements sont annoncés.

Des renforts attendus à Bordeaux cet hiver

Le changement de cap peine encore à porter ses fruits chez les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire éprouve toujours autant de difficultés avec son nouveau président Gérard Lopez. Vladimir Petkovic, le remplaçant de Jean-Louis Gasset, ne pointe qu’à la 17e de Ligue 1 avec ses troupes. Le FCGB reste d’ailleurs proche de la zone de relégation puisqu’il ne compte qu’un seul point d’avance sur Lorient et Metz, respectivement 18e et 19e. Après cette première moitié de saison décevante, Foot Mercato s’est penché sur ce qui attend les Girondins cet hiver.

Le site spécialisé croit savoir que des renforts sont attendus en Gironde. Un défenseur et deux milieux seraient notamment attendus. Le club aquitain devrait également prolonger Abdel Medioub et Dilane Bakwa, dont les contrats actuels expirent au terme de la saison. L’entraîneur actuel devrait également garder son poste.

Des ventes espérées en janvier au FCGB

Le média en ligne assure qu’avant d’accueillir ces renforts, la direction des Girondins entend boucler certaines ventes. Au moins cinq départs sont attendus lors du prochain mercato d’hiver. Le milieu brésilien Otavio pourrait signer son retour au bercail. L’Atlético Mineiro, nouveau champion du Brésil, et Flamengo seraient intéressés par son profil. Quant au Nigerian Samuel Kalu, il disposerait des touches en Turquie. Son compatriote Josh Maja, l’Algérien Mehdi Zerkane et le Mozambicain seraient les autres candidats au départ.

Toutefois, un départ surprise pourrait survenir cet hiver. D’après les indiscrétions de FM, l’AC Milan voudrait arracher Yacine Adli aux Marine et blanc cet hiver. Recruté par le club lombard l’été dernier, le milieu de 21 ans est en principe prêté jusqu’à la fin de la saison aux Girondins. Mais avec les prochains départs de Kessié et Bennacer à la CAN, les Rossoneri voudraient anticiper l’arrivée de l’ancien Parisien recruté contre 8 millions d’euros l’été dernier. Avec un but et six passes décisives, il est l’une des rares satisfactions du club au scapulaire cette saison.