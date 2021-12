PSG Mercato : Le successeur de Haaland déniché au SCO ?

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 18:20

Alors qu’une vente d’Erling Haaland est annoncée pour 2022, le Borussia Dortmund lorgnerait du côté du SCO d'Angers pour sa succession.

Le Borussia Dortmund prépare déjà l’après Haaland

Du haut de ses 21 ans, Erling Haaland a tout d’un redoutable buteur. Cette saison, le cyborg norvégiens compte déjà 19 réalisations et 5 passes décisives en seulement 16 matches joués. L’avant-centre scandinave devrait quitter le Borussia Dortmund au terme de cet exercice. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, il dispose d’un bon de sortie pour quitter le BVB l’été prochain. Son nom circule d’ailleurs pour assurer la succession de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il est également convoité par d’autres prestigieuses écuries comme le Real Madrid et Chelsea. De son côté, la direction du BVB s’active déjà pour trouver un nouvel attaquant. Celui-ci pourrait débarquer de la Ligue 1, précisément de l’Angers SCO.

Un crack de l’ Angers SCO visé par Dortmund

D’après les informations de L’Équipe, le Borussia Dortmund s’intéresse à un jeune attaquant de l’ Angers SCO. Le quotidien national croit savoir que Mohamed-Ali Cho intéresse les Marsupiaux. L’avant-centre angevin est l’un des éléments les plus prometteurs de Gérald Baticle. Le joueur tout juste âgé de 17 ans compte deux réalisations en 18 matches cette saison, dont 14 titularisations. Son contrat avec le SCO court encore jusqu’en juin 2023.

Au terme de la saison, il ne restera donc plus qu’un an de contrat au natif de Stains. Le club de l’Anjou pourrait donc procéder à une vente de Mohamed-Ali Cho à défaut de le voir partir librement lors de l’expiration de son contrat. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 12 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Outre Dortmund, la pépite angevine intéresse aussi l’Atlético Madrid et Chelsea.