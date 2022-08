Stade Rennais : Terribles coups durs pour le SRFC avant Lens

Publié par Ange A. le 25 août 2022 à 06:36





Stade Rennais : Le SRFC devra composer avec plusieurs absences pour son déplacement sur la pelouse du RC Lens ce samedi en Ligue 1.

Stade Rennais : Deux forfaits confirmés contre le RC Lens

Le Stade Rennais a signé sa première victoire de la saison dans la douleur. Le SRFC s’est imposé d’une courte tête dimanche au Roazhon Park face à l’AC Ajaccio (2-1). Rennes a notamment terminé la rencontre à 9 suite aux expulsions de Lesley Ugochukwu et de Romain Salin. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a statué sur leur cas. Le jeune milieu de 18 ans écope de deux matchs de suspension, dont un avec sursis. Quant à Romain Salin, il a été sanctionné d’un match de suspension ferme. Bruno Genesio sera donc privé de ces éléments pour la prochaine sortie des Rouge et bleu. Un périlleux déplacement attend le SRFC ce samedi à Bollaert. Rennes affronte le RC Lens pour la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Pas de retour à Bollaert pour Arnaud Kalimuendo

Outre les absences de Lesley Ugochukwu et Romain Salin, Bruno Genesio devrait composer avec celle d’Arnaud Kalimuendo. L’Équipe indique que l’attaquant arrivé du Paris Saint-Germain cet été n’a pas pris part à la séance d’entraînement de ce mercredi matin. Le nouvel attaquant du Stade Rennais souffrirait d’une « petite déchirure » selon le quotidien sportif. En cas de forfait, Kalimuendo manquerait ses retrouvailles avec Bollaert. Le titi a évolué lors des deux dernières saisons en prêt du côté du RC Lens. Il totalise 21 buts et 6 passes décisives en 65 rencontres disputées avec les Sang et Or.

Son absence sera préjudiciable pour Rennes face à un RC Lens en grande forme en ce début de saison. Invaincu après trois journées de championnat, Lens est le dauphin du PSG. Les hommes de Franck Haise ont signé un carton à Louis II contre l’AS Monaco (4-1) lors de la dernière journée.