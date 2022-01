Barça Mercato : Martial, un échange fou se prépare à United !

Publié par Thomas le 02 janvier 2022 à 20:09

Alors que Anthony Martial est à un pas de quitter Man United, le Barça pourrait frapper un coup superbe en l'échangeant avec un autre grand attaquant.

Barça Mercato : Vers un échange fou Martial-Dembélé ?

Décidemment, les attaquants français ne cessent d’agiter le marché des transferts 2022. Après Kylian Mbappé qui obnubile le Real Madrid et Kinglsey Coman dont l’avenir au Bayern semble incertain, ce sont désormais Ousmane Dembélé et Anthony Martial qui monopolisent les rumeurs mercato. L’ancien joueur de l’AS Monaco est tout proche de faire ses valises de Manchester United où il est sous contrat jusqu’en 2024, une tendance confirmée ce lundi par son entraîneur Ralf Rangnick « Anthony Martial a été très clair là-dessus, il veut partir et je peux comprendre son souhait de vouloir bénéficier de plus de temps de jeu. » a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Si l’attaquant tricolore a récemment été associé à l’OL, Monaco, Marseille ou le FC Séville, ce dernier pourrait finalement rebondir au FC Barcelone, où il ferait l’objet d’un échange incroyable avec son compatriote Ousmane Dembélé.

Selon le journaliste Xavi Hernández Navarro, le Barça envisagerait un possible troque entre les deux ailiers dans la mesure où Dembélé ne prolongerait pas en Catalogne. L’échange viendrait également accompagné d’une petite compensation financière (que verserait le club anglais). Martial arriverait sous la forme de prêt chez les Blaugrana jusqu’à la fin de la saison.

Un deal idéal pour les deux clubs

D’un côté, le Barça semble impuissant face au clan Dembélé qui continue de s’ouvrir aux propositions de clubs étrangers sous l’impulsion de Moussa Sissoko, l’agent du joueur. De l’autre, Anthony Martial, vivement associé au FC Séville ces derniers jours, a récemment vu la situation se paralyser avec le club andalou, notamment à cause des modalités financières.

Le joueur mancunien n’a jamais laissé insensible les dirigeants barcelonais qui voient là l’occasion parfaite de l’enrôler pour de bon. En parallèle, les Red Devils se sont positionnés depuis plusieurs semaines sur Dembélé espérant l’extirper à de nombreux concurrents de Premier League. En d’autres termes, cette opération à de forte chance d’aboutir.

Affaire à suivre donc…