FC Nantes Mercato : Un joueur prêté au FCN évoque sur avenir

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2022 à 13:24

Prêté au FC Nantes par l’AS Monaco, Willem Geubbels n’a pas de temps de jeu. Apparu en coupe de France, il a lâché des indices sur son futur.

FC Nantes : Willem Geubbels décisif en coupe de France

Ne rentant pas dans les plans de Niko Kovac à Monaco, Willem Geubbels (20 ans) est prêté au FC Nantes fin août dernier, avec une option d’achat. L’ex-entraîneur à l’AS Monaco s’est débarrassé de lui, le dernier jour du mercato estival 2021. Mais au FCN également, le jeune ailier n’a pas assez de temps de jeu. Il a fait 7 brèves apparitions en Ligue 1 et a été titulaire seulement 2 fois (191 minutes de jeu cumulées). Évidemment, il ne fait pas partie des premiers choix offensifs d’Antoine Kombouaré.

Cependant, le polyvalent attaquant (avant-centre ou ailier gauche) a pris part au match de 16e de finale de la coupe de France contre l’AS Vitré (2-0), dimanche. Il était titulaire sur le côté gauche des Canaris. Il a joué 75 minutes avant de céder sa place à Gor Manvelyan. Willem Geubbels a même été décisif contre le club de National 2. C’est en effet lui qui a conforté la victoire des Jaune et Vert (2-0, 68e) au stade de la Beaujoire.

Le polyvalent attaquant veut convaincre Kombouaré

À l’issue du match et de la qualification pour les 8es de finale, le N°20 du FC Nantes s’est confié sur sa situation dans la Cité des Ducs. Il ne songe pas à un retour à l’AS Monaco cet hiver, malgré le peu de temps de jeu sous les ordres d'Antoine Kombouaré. « Je suis professionnel. Il faut que je m’adapte à toutes les circonstances », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Ouest-France.

Willem Geubbels veut en effet mettre à profit les 6 derniers mois de contrat qui lui restent à Nantes, afin de convaincre le technicien kanak de lever l’option d’achat qui accompagne son bail. « Quand le coach fait appel à moi, je dois être prêt, sur un côté ou dans l’axe. Je dois répondre présent du mieux que je peux », a-t-il déclaré.

Boosté par son but en coupe de France, le joueur formé à l’OL espère profiter de l’absence de Moses Simon et de Kalifa Coulibaly (partis à la CAN) pour engranger du temps de jeu. « Ça peut être des opportunités de plus. Maintenant, il va falloir que je me batte pour mériter ma place. Que mes équipiers soient là ou pas, je dois travailler dur pour être de plus en plus décisif et jouer davantage », a-t-il confié.