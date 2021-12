OM Mercato : Boca, déjà un gros couac pour le retour de Benedetto

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 06:17

Indésirable du côté de l’ OM, Dario Benedetto souhaite retourner à Boca Juniors. Seulement, un obstacle se présente pour l’Argentin.

Pas de retour à l’ OM en vue pour Benedetto

Actuellement prêté par l’Olympique de Marseille à Elche, Dario Benedetto s’est récemment prononcé sur son avenir. L’attaquant argentin avait émis le souhait de retourner à Boca Juniors. Au vu de ses performances, deux buts et un assist en 15 rencontres, il ne devrait pas être conservé à l’issue de son prêt par le 17e de La Liga. « Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible », avait-t-il confié au micro de TyC Sports. Sous contrat avec Marseille jusqu’en 2023, l’avant-centre de 32 ans ne se voit donc plus revenir en Provence.

Un obstacle majeur pour le retour de Benedetto à Boca

Dans la foulée, l’agent de Dario Benedetto a ouvert la porte à son retour au bercail. « Ce ne serait pas une folie que Benedetto revienne à Boca Juniors », confiait Christian Bragarnik à la radio La Red. S’il souhaite retourner au Xeneize, l’Argentin devrait néanmoins consentir de gros efforts financiers. Ole indique en effet que le club argentin ne peut pas supporter le salaire actuel du joueur encore contrat avec l’Olympique de Marseille. De même, Boca devra trouver un accord avec l’ OM pour le transfert de Benedetto. Recruté contre 14 millions d’euros en 2019, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 5 millions sur Transfermarkt.