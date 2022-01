OL Mercato : Une signature officielle à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 00:29

Trois jours après l’ouverture du mercato, l’ OL a officialisé une signature. Il s’agit d’un jeune défenseur prometteur, qui a été prolongé.

L’ OL prolonge Castello Lukeba jusqu'en 2025

Lancé par Peter Bosz en Ligue 1 cette saison, Castello Lukeba a été convaincant avec l’équipe A de l’ OL. En plus de son talent, le joueur de 19 ans a montré une énorme aptitude physique et une qualité technique lors de ses 5 apparitions (pour autant de titularisations) en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa. De plus, il a encore une grosse marge de progression vu son jeune âge. C’est donc logiquement que le défenseur central issu du centre de formation de l’ OL a été récompensé de ses bons débuts chez les pros. En effet, le contrat de Castello Lukeba a été blindé d’une saison, ce lundi 3 janvier.

« L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation de contrat de son défenseur central Castello Lukeba, pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2025 », a officialisé le club rhodanien. « L’ OL se réjouit de la prolongation de Castello Lukeba, grand espoir de son Academy qu’il a intégré en 2011 au sein de la catégorie U11 », a ajouté l’équipe de Jean Michel Aulas.

Le jeune défenseur bénéficie de la confiance de Bosz

Le natif de Lyon avait obtenu son premier contrat professionnel, d’une durée de 3 saisons évidemment, le 1er juillet 2021. Peter Bosz l’avait aligné d’entrée de jeu dès la première journée du championnat 2021-2022, contre le Stade Brestois (1-1) au Groupama Stadium. Il avait enchainé lors de la 2e journée de L1 et une défaite à Angers SCO (3-0). Après une longue absence, Castello Lukeba a retrouvé la confiance du technicien néerlandais pendant des 3 dernières journées avant la trêve hivernale. Il a disputé entièrement les matchs contre Bordeaux (2-2), le LOSC (0-0) et le FC Metz (1-1).