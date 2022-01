OM Mercato : 20 M€, un sale tour de l’Inter Milan se confirme

Publié par Ange A. le 05 janvier 2022 à 01:36

Leader de Serie A, l’Inter Milan serait proche d’enrôler un nouveau buteur argentin. Celui-ci était longtemps sur les tablettes de l’ OM.

L’ OM largué par l’Inter pour un buteur argentin

Particulièrement actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé. À la trêve, l’équipe coachée par Jorge Sampaoli est 3e de Ligue 1. Le club phocéen reste engagé en Coupe de France et a été reversé en Europa League Conference. Malgré ces résultats encourageants à la mi-saison, Marseille devrait encore accueillir du renfort cet hiver. Le board marseillais devrait recruter un nouveau milieu en cas de transfert de Boubacar Kamara et l’absence de Pape Gueye. Le coach olympien espère surtout un nouvel attaquant de pointe. Avec le départ du Sénégalais Bamba Dieng pour la CAN, le tacticien argentin ne dispose que d’Arkadiusz Milik comme véritable numéro 9. Dans l’attente d’un nouveau buteur, le coach marseillais ne devrait pas accueillir un de ses jeunes compatriotes. Cible de longue date de Marseille, Julian Alvarez est annoncé à l’Inter Milan.

Les Nerrazzuri en pole pour Julian Alvarez

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan dispose d’une longueur d’avance dans ce dossier. Le journal croit savoir que l’attaquant de 21 ans serait également intéressé par l’idée d’évoluer en Serie A. Formé à River Plate, son contrat y expire en décembre 2022. Il dispose néanmoins d’un bon de sortie de la part de sa direction. Laquelle aurait fixé sa clause libératoire à 20 millions d’euros. Un montant assez accessible au vu des dernières prouesses de Julian Alvarez.

L’international argentin (5 sélections) reste sur 18 réalisations et 7 passes décisives en 21 apparitions la saison dernière. De quoi taper dans l’œil de l’Inter, l’Olympique de Marseille et d’autres écuries européennes. Le Milan AC et l’Atlético Madrid seraient aussi intéressés par Alvarez. Lequel devrait poursuivre sa carrière sur le Vieux continent. Fernando Hidalgo multiplie d’ailleurs les rencontres avec les prétendants de son client pour lui trouver la destination idoine en Europe.