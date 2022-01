ASSE Mercato: Sergio Rico à Saint-Étienne, ce qui s’est passé

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 10:40

L’ ASSE a tenté de se faire prêter Sergio Rico, mais le gardien de but du PSG ne rejoindra finalement pas les Verts. La raison de cet échec.

ASSE Mercato : L'exigence du Paris SG pour Sergio Rico

En quête d’un gardien de but pour remplacer Étienne Green (21 ans) blessé et indisponible jusqu’en février 2022, l’ ASSE a essayé de se renforcer au PSG. Sergio Rico (28 ans), le 3e gardien de but du club de la capitale, a été sondé et était d’accord pour se relancer à l’AS Saint-Étienne où il aurait naturellement pris plus de temps de jeu. Mais le dossier n’est pas allé plus loin. Une exigence du club de la capitale l'a refermé assez rapidement 5 jours après l'ouverture officielle du mercato hivernal.

Selon les informations du journaliste Saber Desfarges de Amazon Prime Vidéo, c’est le Paris Saint-Germain qui s’est opposé au départ du portier espagnol. La source précise que les Parisiens voulaient un transfert direct, alors que l’ ASSE s’était alignée pour un prêt de six mois sans option d’achat. On connait les difficultés financières du club stéphanois qui réalise en 2022 une de ses plus mauvaises premières parties de saisons de ces 10 dernières années.

Paul Bernardoni en renfort à l'AS Saint-Étienne

Finalement, les Stéphanois ont trouvé un accord avec Angers SCO pour l’arrivée de Paul Bernardoni dans le Forez. Le club d’Ajou a confirmé le prêt de son dernier rempart chez les Verts. Le portier sera stéphanois jusqu’à la fin de la saison. Sa signature à l’ ASSE devrait être officielle dans les prochaines heures. De plus, Sainté a fait un coup double au SCO Angers, car Paul Bernardoni (24 ans) est accompagné à l'AS Saint-Étienne par le polyvalent attaquant Sada Thioub (26 ans).

Outre Sergio Rico, les Verts avaient tenté le coup avec Steve Mandanda (36 ans). Ce dernier est relégué au statut de N°2 à l'Olympqiue de Marseille par l' entraîneur Jorge Sampaoli. Il veut pourtant avoir du temps de jeu pour espérer être sélectionné par Didier Deschamps à la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar.