OL : Le plan des Lyonnais pour plus de supporters contre le PSG

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2022 à 02:40

L’ OL reçoit le PSG en Ligue 1, dimanche, mais devant 5 000 supporters. Xavier Pierrot pousse pour 20 000 spectateurs au Groupama Stadium.

OL - PSG : Xavier Pierrot pousse pour plus de 20 000 supporters

Le gouvernement a réinstauré la jauge dans les stades de football depuis la résurgence de la covid-19 et son variant Omicron. Ainsi, l’ OL affrontera le PSG au Groupama Stadium, en clôture de la 20e journée de Ligue 1, dimanche (20h45) devant 5 000 supporters au maximum. Le stade de l’Olympique Lyonnais a pourtant une capacité de près de 60 000 places. Du coup, la décision des autorités sévèrement critiquée par Xavier Pierrot, le directeur général adjoint en charge du stade des Lyonnais.

« C'est incompréhensible de dire aux vaccinés qu’ils n’ont pas le droit de venir au match. […] On souhaite que lors du vote de la loi (sur une variabilité des jauges, ndlr), ça soit mis en œuvre et qu'on puisse arrêter avec ces jauges en valeur absolue, car cela n'a aucune cohérence », a-t-il confié à Olympique-et-Lyonnais.com. Le dirigeant du club rhodanien pousse en effet pour que le match face au Paris Saint-Germain se dispute devant au moins 20 000 spectateurs.

« On continue de se battre. […] on n'a pas communiqué sur la répartition des 5 000 places, car on espère faire entendre raison. Tout le monde considère que cette jauge à 5 000 est aberrante. On espère d'ici dimanche, qu'on va obtenir gain de cause pour au moins avoir 5 000 personnes par tribune », a-t-il déclaré.

L'Olympique Lyonnais déplore un impact économique important

Pour finir, Xavier Pierrot a regretté une décision pénalisante, tant sportivement qu’économiquement pour l’ OL. Notons que pour la réception des Parisiens, Lyon avait déjà vendu plus de 55 billets. « On avait mis en place un pack Or avec les trois matchs (contre l'OM, le Paris SG et l'ASSE). […] On est une société cotée en bourse, donc je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais il y a un impact important », a-t-il déploré.

Sur le terrain, l’ OL va mal en Ligue 1. Le club de Jean-Michel Aulas est 13e du championnat à la mi-saison avec 24 points. Le bilan des Gones est précisément de 5 défaites, 7 nuls et 6 victoires en 18 matchs disputés. L’équipe de Peter Bosz a concédé 26 buts et en a marqué autant. Lyon a un match de retard contre l’OM, mais la LFP lui a déjà retiré un point pour les incidents survenus lors de la rencontre du 21 novembre dernier. Ce match (de la 14e journée) avait été interrompu suite au jet d’une bouteille sur la tête de Dimitri Payet, puis reporté à une date non encore fixée.