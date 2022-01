PSG : Lionel Messi, l'excellente nouvelle confirmée avant Lyon

Publié par Ange A. le 06 janvier 2022 à 05:05

Récemment testé négatif au Covid-19, Lionel Messi est de retour en France. De bon augure avant le choc de ce dimanche entre Lyon et le PSG.

Lionel Messi de retour à Paris

Le Paris Saint-Germain a effectué sa reprise sans sa recrue phare du dernier mercato Lionel Messi. L’attaquant argentin avait été contraint de retarder son retour dans la capitale en raison de son état de santé. Le numéro 30 parisien avait été positif au Covid-19 et avait dû rester confiné en Argentine où il avait passé les fêtes de fin d’année. Comme l’indiquaient certaines sources locales, le septuple Ballon d’Or avait contracté le virus avant la Saint-Sylvestre. En cas de test négatif, il pourrait donc effectuer son retour dans la capitale. Chose effective depuis mercredi. Dans un communiqué médical, le PSG a officialisé le retour de Messi, confirmant au passage qu’il avait été testé négatif. À noter que Layvin Kurzawa a été testé positif mercredi matin. La note médicale du club assure que le latéral a aussitôt été placé en isolement.

Messi apte pour défier Lyon ?

Ce retour de Lionel Messi est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Surtout que le PSG joue gros ce dimanche. Les hommes de Mauricio Pochettino se déplacent sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour leur retour en championnat. Les Rouge et bleu s’étaient déjà illustrés par une victoire (0-4) contre Vannes lundi en Coupe de France. Pour ce déplacement à Décines dimanche, la présence de La Pulga reste encore à confirmer. L’ancien Blaugrana doit d’abord reprendre l’entraînement collectif pour savoir s’il est apte à disputer ce choc comptant pour la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Flamboyant en Ligue des champions, l’Argentin sera attendu en championnat en cette deuxième moitié de saison. Il n’a inscrit qu’un seul but et délivré six passes décisives au terme de la phase aller. Les fans parisiens en attendent davantage de l’ancien Barcelonais.