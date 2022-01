ASSE Mercato : Ruffier, un ancien glisse un énorme tacle à Sainté

Publié par Ange A. le 07 janvier 2022 à 06:35

Alors que l’ ASSE vient de s’attacher les services de Paul Bernardoni, un ancien du club l’accable pour sa gestion de Stéphane Ruffier.

Stéphane Ruffier regretté à Saint-Étienne ?

Lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne broie du noir cette saison. L’ ASSE vient de s’offrir un nouveau gardien en prêt en la personne de Paul Bernardoni. Le portier débarque de l’Angers SCO pour compenser l’absence d’Étienne Green. Le portier titulaire des Verts est blessé au coude et va manquer plusieurs semaines de compétition. Ancien stéphanois (1997-2001), Jérôme Alonzo est peiné par la situation actuelle du club. Pour lui, Sainté n’aurait pas eu besoin de recruter un nouveau gardien s’il avait conservé Stéphane Ruffier. Poussé vers la sortie par Claude Puel, le gardien de 35 ans avait été limogé en janvier 2021. Depuis, il est retourné à l’Aviron Bayonnais en tant qu’encadreur.

Jérôme Alonzo fracasse l’ ASSE pour Ruffier

Interrogé par Le Progrès, Jérôme Alonzo reste remonté par le licenciement de Stéphane Ruffier. Pour lui, il s’agit de « la plus grande aberration » de ces dix dernières années. « À l’époque, je disais “vous ne vous rendez pas compte qui ils virent” […] Se séparer d’un gardien qui ramenait 10 points en moyenne par saison, constitue une erreur impardonnable. Depuis ce jour-là, il y a eu Jessy [Moulin], Étienne [Green] mais rien de la trempe de Stéphane », a noté l’ancien portier stéphanois. Reste maintenant à savoir si Paul Bernardoni pourra sauver les meubles et contribuer au maintien de Saint-Étienne en Ligue 1. À la trêve, les Verts accusent 4 unités de retard sur Metz et Lorient, respectivement barragiste et avant-dernier du championnat.