OL-PSG : L’hécatombe se poursuit à Paris avant le choc à Lyon !

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 12:06

Avec quelle équipe Mauricio Pochettino va-t-il se présenter face à l’OL dimanche ? Avant ce choc de Ligue 1, l’hécatombe se poursuit au PSG.

Après Di Maria, un 9e cas de Covid-19 détecté à Paris

Hier, le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi a annoncé qu’Angel Di Maria, de retour de vacances samedi dernier, a été testé positif au Covid-19. Comme il est de coutume, le milieu de terrain offensif argentin a été rapidement placé en isolement dans la capitale. Une information confirmée dans la soirée par le Paris Saint-Germain.

Mais ce n’est pas tout. À trois jours du choc de la 20e journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium, le club de la capitale a également confirmé un nouveau cas de Covid après l’ancien attaquant du Real Madrid. En effet, dans un bref communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le PSG a annoncé que Julian Draxler a lui aussi été testé positif au Covid-19.

« Angel Di Maria et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la Covid-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté », a écrit le leader du championnat français. Un nouveau coup dur pour Mauricio Pochettino qui voit ainsi la liste des absents pour le match de Lyon s’allonger au fur et à mesure.

PSG : Une liste qui s’allonge à Paris

Julian Draxler et Angel Di Maria rejoignent ainsi leurs coéquipiers du Paris SG testés positifs ces derniers jours, notamment le jeune Nathan Bitumazala (19 ans), Sergio Rico, Danilo Pereira, Gianluigi Donnarumma et Layvin Kurzawa. Avant la trêve, le Titi Éric Junior Dina Ebimbe et l’international allemand Thilo Kehrer avaient été déclarés positifs.

Cependant, l’entraîneur parisien pourrait compter sur Lionel Messi, positif pendant les fêtes de fin d’année, mais de retour à l’entraîneur depuis jeudi. Pour rappel, selon un décompte réalisé par l’AFP auprès des clubs, au moins 100 joueurs de Ligue 1 ont été testés positifs depuis Noël.