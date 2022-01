OL Mercato : Deux signatures sur coup à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 03:07

L’ OL a officialisé deux signatures sur coup ce mardi 11 janvier. Le club rhodanien a prolongé le contrat de deux pépites sorties de son académie.

OL : Le contrat de Sekou Lega et de Bossiwa prolongé d’un an

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, l’ OL a rendu officielle la prolongation du contrat de deux joueurs. « L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation de contrat de son attaquant Sekou Lega et de son milieu de terrain Samuel Bossiwa pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2025 », a fait savoir le club de Jean-Michel Aulas. La semaine dernière, l’ OL avait également prolongé le bail de Castello Lukeba (défenseur central, 19 ans) jusqu’en juin 2025 et celui de Bradley Barcola (attaquant, 19 ans) jusqu’en juin 2026.

Sekou Lega (19 ans le 21 janvier prochain) et Samuel Bossiwa (18 ans et demi ) ont intégré le centre de formation des Gones, respectivement en 2016 et en 2018. Ils ont obtenu leur premier contrat professionnel, d’une durée de 3 ans, en juillet 2021. Lors de la préparation estivale, ils étaient présents dans le groupe de Peter Bosz. Évoluant avec la réserve (groupe Pro 2), actuel 3e du championnat de National 2, Lega a pris part à 14 matchs (4 buts et 2 passes décisives), tandis que Bossiwa a disputé 9 rencontres.

Sardar Azmoun toujours bloqué au Zénith

Chez les professionnels, Peter Bosz attend la signature de Sardar Azmoun (27 ans). Courtisé par l' OL depuis le mercato estival dernier, le buteur du Zénith Saint-Pétersbourg est toujours en Russie, 11 jours après l'ouverture officielle du marché des transferts d'hiver. Selon la rumeur, il a déjà donné son accord à la direction des F Gones, mais il reste maintenant au président Jean-Michel Aulas à convaincre son homologue du Zénith. Lyon aurait proposé 3 M€, puis 4 M€. Des offre repoussées par les Zénitiens qui exigeraient au moins 5 M€ pour laisser filer leur décisif avant-centre iranien.