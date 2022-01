PSG Mercato : Grosse bataille en vue pour un indésirable à Paris

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2022 à 23:04

La cote de Sergio Rico, en manque de temps de jeu au PSG, ne cesse de grimper. Le portier espagnol attise la convoitise de plusieurs clubs européens.

PSG Mercato : De nouveaux prétendants pour Sergio Rico

La direction de PSG compte effectuer un grand ménage au sein de son effectif cet hiver. Les Parisiens ont en effet l’intention de toucher une belle somme - soit environ une centaine de millions d’euros - avec le départ de certains joueurs. Si Rafinha a déjà quitté le club de la capitale cet hiver, d’autres départs sont attendus. C’est notamment le cas de Sergio Rico.

Troisième gardien du Paris Saint-Gemain derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’Espagnol n’est pas certain de passer l’hiver à Paris. D’autant plus qu’il conserve une cote sur le marché des transferts. Si Majorque a entamé des discussions avec le PSG pour rapatrier Sergio Rico, deux nouveaux clubs se sont également positionnés sur ce dossier.

Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris, assure en effet que « deux clubs anglais sont venus ces dernières 36h aux renseignements » pour le portier parisien, sans pourtant dévoiler leur identité. C’est donc une grosse bataille qui s’annonce pour Sergio Rico. D’autant plus que les dirigeants parisiens ne ferment pas vraiment la porte à son départ.

Paris pose une condition pour Sergio Rico

Le journaliste explique d’ailleurs que le Paris Saint-Germain « espère pour son joueur au moins un prêt avec option d’achat ». Cette décision devrait faire les affaires des clubs intéressés. Arrivé en 2019 en provenance de Séville sous la forme d’un prêt, Sergio Rico a définitivement été recruté par le PSG en juillet 2020 contre un chèque de 6 millions d’euros. Barré par une rude concurrence à son poste, le portier espagnol n’a disputé au total que 24 matchs sous le maillot parisien. Il pourrait donc se laisser tenter par une nouvelle aventure sous d’autres cieux, dans l’espoir de retrouver plus de temps de jeu en seconde partie de saison. L'AS Saint-Etienne serait également à l'affût du Parisien.