OM Mercato : Alvaro sur le départ, son successeur se rapproche !

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2022 à 12:24

La direction de l’ OM se prépare à perdre Alvaro Gonzalez cet hiver. Les phocéens ont même trouvé le profil adéquat pour le remplacer.

OM Mercato : Le successeur d’Alvaro Gonzalez déniché à Arsenal

Alvaro Gonzalez se rapproche d'un départ de l’ Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable à l’OM ces dernières années, le défenseur espagnol a vu son statut remis en cause cette saison avec l’arrivée de nouveaux renforts à Marseille. Il doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu au profit de Luan Peres et William Saliba. Cette relégation brutale commence sérieusement à agacer le principal concerné.

Comme l’indique L’Équipe, Alvaro Gonzalez entretient aujourd’hui des relations fraîches avec Jorge Sampaoli, qui souhaite se débarrasser de lui dès cet hiver. S’il veut retrouver plus de temps de jeu en cette seconde partie de saison, le défenseur de 31 ans n’a donc plus d’autre choix que d’aller voir ailleurs. D’autant plus que plusieurs clubs s’activent en coulisses pour l’accueillir. L’AS Saint-Étienne, le RC Strasbourg, Valence CF et les Girondins de Bordeaux sont intéressés par ses services.

Si Alvaro Gonzalez souhaite poursuivre son aventure à Marseille, il pourrait finalement se laisser séduire par la perspective de retrouver une place de titulaire indiscutable au sein d’un nouveau club. D’autant plus que les dirigeants marseillais ont déjà un nom en tête pour le remplacer. L’OM s’est récemment positionné sur le défenseur polyvalent d'Arsenal, Sead Kolasinac, en prévision de son futur départ.

Sead Kolasinac se rapproche de Marseille

L’OM, qui devrait perdre quelques éléments défensifs cet hiver, a en effet pris les devants dans ce dossier. Les négociations avec Arsenal ont débuté et les Gunners ne ferment pas la porte pour un départ de Sead Kolasinac. Au contraire, le club britannique espère se séparer de son défenseur le plus rapidement possible. Ce qui fait les affaires de Marseille.

Les négociations se poursuivent et les positions se rapprochent entre les différentes parties. Un accord pourrait même être conclu dans les prochains jours pour le transfert de Sead Kolasinac à Marseille. Mais la formation marseillaise n'est pas seule sur le coup. Naples suit aussi de très près l’évolution de ce dossier.