Bordeaux Mercato : Le sort de Vladimir Petkovic enfin scellé !

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 14:54

Alors que Bordeaux est menacé de relégation, Gérard Lopez a conforté le coach des Girondins à son poste jusqu'à la fin de la saison.

Les Girondins de Bordeaux menacés de relégation

Bordeaux est 17e de Ligue 1, avec seulement un point de plus que le barragiste (FC Lorient) et le deuxième relégable en Ligue 2 (le FC Metz). Le bilan de l’entraîneur des Girondins est médiocre. Son équipe a enregistré 9 défaites, 8 matchs nuls et 3 victoires et elle compte 17 points après 20 journées de championnat. Avant son match contre le Stade Rennais, dimanche 16 janvier (13h), le FCGB est sur une série de 3 défaites toutes compétitions confondues. Malgré tout, Vladimir Petkovic bénéficie toujours de la confiance de son président Gérard Lopez.

Gérard Lopez maintient Petkovic à son poste

Le président du club au scapulaire a conforté le technicien suisse-croate à son poste dans une interview à Sud-Ouest, ce jeudi. « Commencer à parler d’un ultimatum pour un coach, ça revient à attendre quelques semaines pour le virer […]. Ce n’est pas du tout le cas ici », a-t-il expliqué. « Le projet n’est pas sur une demi-saison, une saison ou même deux. Ça ne sert à rien de changer pour avoir un effet d’annonce. Ce serait une réponse d’équipe qui joue à court terme, habituée à faire l’ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2. Un club dans un projet à long terme ne répond pas de cette manière. Il faut être un peu plus réfléchi », a-t-il justifié.

Engagé le 28 juillet 2021, en remplacement de Jean-Louis Gasset (68 ans), Vladimir Petkovic (58 ans) est lié à Bordeaux jusqu’en 2024, soit pour deux saisons et demie encore. Selon Gérard Lopez, il n'est pas le seul responsable des mauvais résultats actuels des Marine et Blanc. La direction du club et les joueurs sont aussi coupables que le staff technique, d'après le nouveau dirigeant bordelais.