PSG Mercato : 350M€, le Paris SG prêt à un coup d’envergure ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2022 à 23:02

En marge des discussions avec Kylian Mbappé, le PSG garde un oeil sur d’autres pistes. Le Qatar pourrait être impliqué dans un énorme deal.

Le PSG prêt à faire une folie pour Haaland ?

En cas d’échec des négociations avec Kylian Mbappé pour le renouvellement de son bail qui expire le 30 juin, le Paris Saint-Germain devrait frapper très fort lors du prochain mercato estival afin de remplacer l’attaquant de 23 ans. Si les noms d’Ousmane Dembélé (Barça), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Jonathan David (LOSC), Raheem Sterling (Manchester City) circulent, la priorité du Qatar pour la succession de Mbappé se nomme bel et bien Erling Haaland.

Auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international norvégien de 21 ans fait rêver presque tous les grands clubs européens. Et Nasser Al-Khelaïfi voudrait profiter de sa situation contractuelle pour tenter de le recruter l’été prochain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur du RB Salzbourg pourrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison conformément à une clause spéciale contenue dans son contrat signé en janvier 2020 lors de son transfert.

Ce lundi, The Mirror revient sur ce dossier et fait une importante précision sur un éventuel départ du numéro 9 du BVB. En effet, selon le média britannique, pour recruter Erling Haaland l’été prochain, le Paris Saint-Germain devrait investir au total 350 millions d'euros. Une somme conséquente, mais qui prend en compte le coût du transfert du joueur estimé à 75 millions d'euros, son salaire pour les six années de contrat qu'il réclame à son futur club, ainsi que les différentes primes que devraient percevoir son agent Mino Raiola et son père. Aux dernières nouvelles, un favori se dégagerait déjà pour sa signature.

PSG Mercato : Un favori se dégage pour Haaland

Outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea et Manchester City seraient également positionnés sur le dossier Erling Haaland. Selon La Cadena SER, au regard du montant à débourser pour finaliser cette opération, le PSG et les Citizens sont les mieux placés dans cette affaire. Mais d’après la célèbre émission espagnole El Chiringuito, le FC Barcelone penserait avoir trouvé la solution pour enregistrer l’arrivée du buteur du Borussia Dortmund à l’issue de la saison en cours.