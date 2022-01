Vente OM : accompli pour le rachat de l’Olympique de Marseille

Publié par Gary SLM le 18 janvier 2022 à 23:45

Arrive-t-on au bout du processus de la vente OM ? Tout serait accompli pour le rachat de l’Olympique de Marseille par de nouveaux investisseurs.

Vente OM : Le dossier bouclé et en attente d’officialisation ?

Jamais en France un club de foot n’aura autant fait parler de lui pour sa reprise par de nouveaux investisseurs. La vente OM fait l’actualité et traverse les périodes, y compris celle du mercato estival passé ainsi que le marché des transferts de cet hiver. Plusieurs journalistes se sont avancés sur ce dossier avant le battement en retrait de certains comme Georges Malbrunot, juste avant l’entrée en scène du duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal.

Journaliste spécialiste du football, Thibaud Vézirian avait pris le relais et aujourd’hui encore, l’ancien journaliste de l’Équipe garde sa position sur l’avenir de l’ Olympique de Marseille. Pour lui, la vente OM est déjà bouclée et tout ce qui se met en place présentement au sein de ce club participe à confirmer ses informations. Le troisième du championnat Ligue 1, derrière le Paris SG et l’OGC Nice, devrait bien passer sous pavillon saoudien, des hommes d’affaires déterminés à venir concurrencer le PSG dans le championnat de France.

Rachat de l’OM : Thibaud Vézirian confirme une nouvelle date

Pour le confrère Thibaud Vézirian, il ne fait aucun doute que le rachat de l’OM se fera avant la fin de la saison. Même si des dates qui avaient circulé dans un premier temps, il y a une année pratiquement, s’étaient avérées fausses, le mois de juillet prochain devrait, selon lui, acter le passage du club phocéen dans d’autres mains. Cet autre rival de l’Olympique Lyonnais est subitement devenu un peu trop riche, ce qui semble apparait comme un signe annonciateur, d'une prochaine officialisation du rachat de l'OM, au journaliste.

Cette sortie qui va de nouveau maintenir en alerte les supporters marseillais est forte de sens. Thibaud Vézirian est affirmatif dans sa réponse à la question d’une possible officialisation du rachat de l’OM d’ici juillet 2022. « Oui ça semble logique », dit-il avant d’ajouter que c’est possible que cela soit « fait en fin de saison ou avant ». L’information est passée pour quasiment officielle puisque au club phocéen, la vérité serait connue de beaucoup.

« Selon les personnes que je connais en interne (de l’Olympique de Marseille, ndlr), ou qui sont proches de tout cela, ils en ont marre de cette situation. Ils n’en peuvent plus. Ils veulent que cela soit officiel, et basta on passe à autre chose », révèle encore Vézirian avant de terminer en disant : « Si cela n’est pas officiel, c’est qu’il y aura encore des micmacs derrière qu’on expliquera. Ce sont les joies du business ».

Vente de l’OM : Tout est bouclé pour le rachat

Tout est donc bouclé pour le rachat de l’OM, selon la même source. Les prochains patrons, au contraire de Frank McCourt qui annonçait un projet sans limites, vont devoir frapper fort pour hisser l’équipe olympienne dans le cerle très fermé des plus grands clubs de football d’Europe. Beaucoup aimeraient citer le nom de l’Olympique de Marseille auprès de ceux du Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Chelsea ou même du Bayern Munich. Même si les rumeurs de la vente OM sont toujours démenties par l’actuel actionnaire, il règne un certain silence sur la thématique depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence du club.

Il faut noter que le dirigeant espagnol, selon plusieurs sources, y compris anglaises, est de longue date dans les petits papiers des dirigeants du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), nouveau propriétaire de Newcastle United. Les Saoudiens propriétaires du club anglais compteraient sur Longoria en cas d’officialisation prochaine de la reprise de l’Olympique de Marseille pour éviter les galères actuelles de leur club anglais.

Malgré les moyens illimités, l’équipe anglaise n’arrive pas à attirer les grands joueurs. Dans le cas de l’unique club français vainqueur d'une Uefa Ligue des champions, la présence de Longoria, qui pourrait être reconduit dans ses responsabilités après l'officialisation de la vente du club, va faciliter le débauchage de têtes fortes pour renforcer le club. Pour rivaliser avec des équipes comme le PSG, la future équipe marseillaise doit être capable de recruter en attaque, au milieu de terrain et en défense sans regarder à la dépense.