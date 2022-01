Vente OM : L’affaire dans sa phase technique, McCourt s’en va

Publié par Gary SLM le 10 janvier 2022 à 22:49

La vente OM, longtemps le point central de l’actualité de l’Olympique de Marseille, est toujours à l’ordre du jour. Mieux, les dés sont jetés.

Vente OM : Frank McCourt prépare son départ du club

Cela fait pratiquement 12 mois que l’information de la vente OM a été lancée par le journaliste Thibaud Vezirian. Le confrère indiquait à l’époque que le rachat de l’OM est bouclé et qu'on n'était plus qu'à quelques semaines de l'officialisation de la vente du club phocéen. En réponse à ces informations qui n’ont cessé de filtrer pratiquement tout le long de l’année, l’homme d’affaires américain et ses collaborateurs n’ont eu qu’une phrase à la bouche, « l’Olympique de Marseille n’est pas en vente ».

Plusieurs pistes se sont ensuite multipliées pour converger dans le sens de la vente du club olympien par McCourt. Les Saoudiens de Newcastle, également sur l’Inter Milan, ont été annoncés comme futurs acquéreurs de l’OM. L’équipe olympienne et son stade Vélodrome se retrouvaient ainsi placés au centre d’un vaste plan d’affaires de Saoudiens dans le monde sportif européen. Venir concurrencer le PSG du Qatar était alors le but recherché par les Saoudiens, selon les différentes sources, qui pointaient les dignitaires du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF).

Plusieurs mois sont passés et la voix de Thibaud Vezirian a perdu une bonne partie de sa crédibilité. Sauf que le confrère ne démord pas. La vente OM est selon lui toujours dans les tuyaux. Mieux, il affirme que Frank McCourt a déjà signé et va donc quitter le club. Il explique avec conviction que l’homme d’affaires bostonien a repris Éric Soccer, ce qui lui aurait permis d’éponger des dettes avec la vante. L’américain « va pouvoir partir en changeant le nom avec McCourt Europe avec la même société » pour éviter de payer des impôts sur les plus-values.

Le rachat de l’OM effectif depuis février ?

Le journaliste explique que le patron du club phocéen « a juste switché l’entreprise » dont il aurait « modifié les statuts en programmant dedans de nouvelles activités. C’est assez simple. McCourt Europe égale la fin de McCourt à l’OM ? Ben oui. » Pour se montrer plus persuasif, Thibaud Vezirian ajoute : « C’est la fin de McCourt » à l’OM. « Déjà, depuis février dernier, c’est signé. Après on attend l’officialisation. Bien sûr que McCourt Europe n’a rien à voir avec l’OM. Ça, on en est certain… »

Et dont pour le confrère, Frank McCourt a déjà signé la vente de l’OM pour laquelle il a pourtant toujours clamé que le club n’était pas à vendre. Avec la relance de la rumeur du rachat du club marseillais, l’espoir de disposer bientôt d’une équipe dotée de grands moyens tout aussi illimités que ceux du PSG va de nouveau habiter les supporters du club. Pour autant, le rachat de l’OM n’est pas à l’ordre du jour, selon l’actuel propriétaire. Bientôt le temps de la vérité ?