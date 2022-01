PSG Mercato: Ousmane Dembélé répond en personne au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2022 à 23:06

Annoncé au PSG, Ousmane Dembélé est menacé par le Barça d’être vendu cet hiver s’il ne prolonge pas. Le joueur est sorti du silence.

La grosse pression du Barça sur Ousmane Dembélé

Fatigué de la duplicité du clan Ousmane Dembélé dans les négociations entamées depuis plusieurs mois, Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone, a publiquement assumé la décision d’écarter l’ailier français de 24 ans. Alors que l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais est placé sur les tablettes du Paris Saint-Germain pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé, le bras droit de Joan Laporta est même allé plus loin en lui demandant carrément de quitter la Catalogne assez rapidement.

« Avec Ousmane, avec ses agents, on a commencé les discussions en juillet. On a parlé pendant six ou sept mois, le Barça a fait plusieurs offres pour que le joueur reste avec nous, offres qui ont été refusées par ses agents. Nous sommes le 20 janvier et il nous paraît évident que le joueur ne compte pas sur le Barça et n’est pas engagé dans le projet sportif du Barça.

Dans cette situation, on a communiqué au joueur et à ses agents qu’il doit partir tout de suite. La conséquence sportive de tout ça, entendue avec le staff technique et l’entraîneur, c’est que nous ne souhaitons pas avoir avec nous des joueurs qui ne sont pas impliqués dans notre projet et qui ne veulent pas être au Barça.

Et donc de ne plus le convoquer, en conséquence de tout ce dont on a parlé. Celui qui décide à la fin, c’est l’entraîneur et il a tout notre soutien », a déclaré le dirigeant barcelonais dans une vidéo publiée ce jeudi sur les différents réseaux sociaux du club espagnol. Une sortie musclée à laquelle Dembélé a répondu avec le même ton.

PSG Mercato : Dembélé bande les muscles devant le Barça !

Quelques heures après la déclaration menaçante de Mateu Alemany, Ousmane Dembélé est sorti de son silence pour faire le point sur sa situation avec le FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international tricolore compte bien respecter ses engagements envers le club catalan. Malgré la grosse pression de sa direction, Dembélé va rester à Barcelone pour terminer son bail. N’en déplaise à sa direction.

Mercato Barça : Communiqué de Dembélé

« Bonjour à tous. Depuis 4 ans, je n'ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Depuis 4 ans, la calomnie est fréquente. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but, l'intention de me nuire. Depuis 4 ans, j'ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Était-ce une erreur ? Assurément. À compter d'aujourd'hui, cela est terminé. À compter d'aujourd'hui, je vais répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage.

J'ai 24 ans et comme tout homme, j'ai des défauts, des imperfections. J'ai connu des moments complexes, des blessures, j'ai été touché par la COVID. Sans le moindre entraînement, le coach a fait appel à moi et j'ai toujours répondu présent... sans sourciller. Répondre présent tout bonnement comme je l'ai toujours fait, car c'est ma PASSION. Pleinement, je mesure la chance de faire le plus beau métier au monde. Par ailleurs, mon message est limpide. J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif.

J'interdis à quiconque de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues. J'interdis à quiconque de parler à ma place, à la place de mon agent en qui j'ai une totale confiance. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters... et ce n'est pas maintenant que cela s'arrêtera. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages.

Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par-dessus tout, concentrons-nous sur l'essentiel : La GAGNE. Prenez soin de vous et de vos proches. »

Le Paris Saint-Germain et les autres prétendants du natif de Vernon suivent avec attention cette affaire.