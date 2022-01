PSG Mercato : C’est fait, Leonardo a bouclé un deal précieux !

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2022 à 13:07

Pour cet hiver, Leonardo a pour objectif premier de dégraisser l’effectif du PSG pour faire des économies. Et il avance bien dans ce sens.

Sergio Rico est arrivé à Majorque

Après avoir prêté Rafinha à la Real Sociedad et transféré Bandiougou Fadiga à l’Olympiakos, le Paris Saint-Germain poursuit son dégraissage prévu cet hiver avec le départ imminent de Sergio Rico. Barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le gardien de but de 28 ans réclame son départ depuis l’été dernier afin d’avoir du temps de jeu.

Il va finalement retourner dans son pays, l’Espagne, pour les six prochains mois. En effet, les dirigeants du PSG et leurs homologues de Majorque ont trouvé un accord pour le prêt de l’ancien portier du FC Séville. D’ailleurs, Sergio Rico s’est envolé jeudi pour les Baléares pour signer son contrat ce vendredi, d’après les informations relayées par le journaliste du Guardian, Fabrizio Romano. Lié au Paris SG jusqu’en juin 2024, le natif de Séville va donc tenter de se relancer en Liga.

PSG Mercato : Officialisation imminente pour Rico

Débarqué en septembre 2020 en provenance du FC Séville contre une enveloppe de 6 millions d’euros, Sergio Rico ne terminera pas la saison en cours sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Auteur d'un seul match toutes compétitions confondues, l’international espagnol va s’engager en faveur de Majorque où il va être prêté jusqu'à la fin de la saison.

Après l’arrivée de Rico en Espagne hier soir, Leonardo et les dirigeants de l’actuel 16e club de Liga ont trouvé un terrain d’entente sur les derniers détails de cette opération, soit la prise en charge du salaire du protégé de Mauricio Pochettino. Le PSG pourrait ainsi annoncer dans les prochaines heures l’officialisation du départ de Sergio Rico après la traditionnelle visite médicale. Après Teddy Alloh (KAS Eupen), Bandiougou Fadiga (Olympiakos) et Rafinha (Real Sociedad), Leonardo réalise donc sa quatrième opération de l’hiver.