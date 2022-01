PSG Mercato : Double officialisation pour un joli coup de Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2022 à 17:09

Leonardo vient de boucler sa quatrième opération de l’hiver pour le PSG. Le dossier a été doublement confirmé en France et en Espagne.

Sergio Rico prêté au RCD Mallorca

Comme annoncé depuis ces derniers jours, Sergio Rico quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour le reste de la saison. En manque de temps de jeu, le gardien de but va tenter de se relancer en Liga dans cette deuxième moitié de saison. Les dirigeants du PSG et leurs homologues de Majorque ont trouvé un accord pour le prêt de l’international espagnol de 28 ans.

Arrivé à Majorque jeudi, Rico a passé la traditionnelle visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat dans la foulée. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier du FC Séville avait ouvertement réclamé son départ l’été dernier. Il retourne dans son pays avec l’espoir de se refaire une santé sous les couleurs de l’actuel 17e de Liga.

Le club de la capitale a confirmé la nouvelle dans un communiqué publié sur son site officiel. Le club espagnol a ensuite à son tour confirmé l’information dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Après Rafinha (Real Sociedad), Bandiougou Fadiga (Olympiakos) et Teddy Alloh (KAS Eupen), Sergio Rico est le quatrième joueur à quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal.

Communiqué officiel du PSG pour Sergio Rico

« Le gardien de but espagnol est prêté au RCD Mallorca jusqu’au 30 juin 2022. Formé au Séville FC, Sergio Rico, débute en Liga avec le club andalou en 2014. En cinq saisons, il cumule 170 apparitions pour 58 clean sheets, avant d’être prêté au Fulham FC, lors de la saison 2018-2019 (32 matches, 6 clean sheets). En 2019, l’international espagnol rejoint Paris où il dispute 24 rencontres, dont 14 sans encaisser le moindre but. Il remporte un championnat de France de Ligue 1, deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue sous le maillot Rouge et Bleu. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Sergio dans le cadre de ce prêt au RCD Mallorca. »