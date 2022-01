Rc Lens - OM : La compo probable de Haise et de Sampaoli

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 14:38

Le RC Lens reçoit l’ OM, samedi (21h) au Stade Bollaert en Ligue 1. À quelques heures du choc, nous vous proposons la compo probable des deux équipes.

RC Lens - OM : le podium de la Ligue 1 en ligne de mire

Après le derby entre l’OL et son rival l’ASSE (1-0), le RC Lens affronte l’Olympique de Marseille, ce samedi soir sur le terrain du club nordiste. L’enjeu pour le RCL est clair : gagner pour rester en course pour l’un des places qualificatives pour la coupe d’Europe. Avant le coup d’envoi de la rencontre, l’ OM est 3e avec 37 points, tandis que le Racing Club est 7e avec 33 points. En cas donc de victoire des Lensois se rapprocheraient des Marseillais, à un seul point.

Le RC Lens a enchaîné trois victoires, toutes compétitions confondues, respectivement contre le LOSC en coupe de France (2-2, puis 4 t.a.b à 3), et face au Stade Rennais (1-0) et à l’ASSE (1-2) en Ligue 1. L’équipe de Franck Haise est donc dans une bonne dynamique avant ce choc de la 22e journée du championnat.

Les Phocéens aussi sont invaincus lors de leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En championnat, ils sont sur une série de 2 victoires et 2 nuls. L’équipe de Jorge Sampaoli a en effet une revanche à prendre, car elle avait été surprise par les Sang et Or (2-3) au Vélodrome, lors du match aller disputé le 26 septembre 2021, soit il y a 4 mois.

Pour cette confrontation au sommet, les deux entraineurs sont logiquement partis pour aligner, chacun, leur équipe la plus au top possible, afin de gagner le match. L’impressionnant et décisif Seko Fofana conduira le RC Lens, tandis que Dimitri Payet sera le fer de lance de l’ OM.

La compo probable du RC Lens :

Gardien : Farinez

Défenseurs : Gradit, Danso, Medina

Milieux de terrain : Clauss, Doucouré, Fofana (C), Frankowski

Attaquants : Kakuta, Sotoca, Saïd

Absents : Deiver Machado (blessé au genou), Ignatius Ganago et Massadio Haïdara (avec leur sélection à la CAN).

La compo probable de l’ OM :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Rongier, Saliba, Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : Kamara, Guendouzi, Gerson, Under

Attaquants : Payet (C), Milik

Absents : De La Fuente (blessé), Pape Gueye et Bamba Dieng (avec leur sélection à la CAN)

À noter : Ces compos sont sous réserve des résultats du dernier test Covid avant le match.