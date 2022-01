OM Mercato : La prochaine destination de Kamara déjà connue ?

Publié par Ange A. le 24 janvier 2022 à 08:00

En fin de contrat à l’ OM, Boubacar Kamara se dirige vers un départ à l’étranger. Le milieu pourrait évoluer dans un top championnat.

Mercato OM : Une tendance se dégage pour l’avenir de Boubacar Kamara

Boubacar Kamara est libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Le milieu de terrain a décliné toutes les offres de prolongation de son contrat de la part de l’Olympique de Marseille. Lequel expire en juin prochain. Au vu de sa situation contractuelle, le minot âgé de 22 ans intéresse plusieurs écuries sur le Vieux continent. L’AS Roma de José Mourinho est notamment intéressé par le profil du crack marseillais. Celui-ci dispose également d’une belle cote en Premier League. Manchester United et Newcastle United courtisent le jeune milieu olympien. Fabrizio Romano révèle même qu’Aston Villa est également entré dans la course à la signature à Kamara. Courtisé autant en Italie qu’en Angleterre, le milieu de l’ OM devrait poser ses valises de l’autre côté de La Manche.

Kamara vers un départ en Premier League ?

Aux dernières nouvelles, la Roma ne ferait pas le poids d’un point de vue financier avec les clubs anglais. Raison pour laquelle Boubacar Kamara devrait poursuivre sa carrière en Premier League. Mais le flou demeure sur son prochain club. Manchester United souhaiterait le recruter en tant que joueur libre l’été prochain. Quant à Newcastle United, il souhaiterait l’enrôler dès cet hiver. Idem pour Aston Villa qui vient de s’attacher les services de Philippe Coutinho, prêté avec otion d’achat par le FC Barcelone.

De son côté, l’Olympique de Marseille ne compte pas attendre la fin de saison pour acter le départ de Boubacar Kamara. Pablo Longoria souhaite récupérer des liquidités dès cet hiver. Le président marseillais serait même disposé à empocher un chèque de 8 millions d’euros pour libérer le minot de ses derniers mois de contrat. En attendant de voir plus clair sur son avenir, le polyvalent milieu a déjà disputé 24 matchs et inscrit un but cette saison avec le club phocéen.