OM Mercato : Le Real Madrid vise un gros coup à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 03 février 2022 à 12:44

En quête de renfort défensif, le Real Madrid compte perturber l’ OM dans le dossier William Saliba. Le géant madrilène peaufine déjà son plan d'action.

OM Mercato : Le Real Madrid fonce sur William Saliba

La première partie de saison de William Saliba à l’ Olympique de Marseille n'est pas passée inaperçue. Le défenseur central prêté par Arsenal enchaîne de grosses performances depuis son arrivée. Devenu un élément indispensable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, le capitaine des Bleuets a convaincu ses nouveaux dirigeants, qui voudraient le conserver à l’issue de la saison.

L’ Olympique de Marseille est pourtant en grande difficulté financière et aura bien du mal à convaincre Arsenal de lui céder son joueur. Cette mission sera très compliquée. Pire, les Olympiens devront faire face à rude concurrence dans ce dossier. Car William Saliba a désormais de nouveaux courtisans, le Real Madrid a décidé de s’inviter dans la bataille pour sa signature.

Calciomercato révèle en effet que les dirigeants madrilènes sont récemment venus aux nouvelles pour le défenseur prêté par Arsenal en vue de le recruter dès l’été prochain. Le Real Madrid est même l’un des principaux candidats à la signature du jeune défenseur tricolore. Mais les Merengues ne sont pas les seuls sur cette piste défensive.

Les deux clubs de Milan en embuscade pour Saliba

Toujours selon le média italien, deux cadors de Serie A sont également dans la course pour faire signer William Saliba l’été prochain : l’Inter Milan et l’AC Milan. Les Nerazzurri sont à la recherche d’un nouvel axial pour la saison prochaine et estiment que le profil du joueur de 20 ans colle parfaitement aux exigences du club. Le champion d’Italie en titre pourrait ainsi représenter une belle porte de sortie pour l’ancien Stéphanois. Tandis que l’AC Milan envisage de passer l’offensive pour son transfert dès l’ouverture du prochain mercato.

Reste à savoir si les différents prétendants répondront favorablement aux exigences financières d’Arsenal. Les Gunners attendraient un chèque de 30 millions d’euros pour céder leur joueur.