OM : Les critiques tombent, Pau Lopez dans la tourmente !

Publié par Timothée Jean le 10 février 2022 à 18:53

Pion essentiel de la solidité défensive de l’ OM cette saison, Pau Lopez est totalement passé à côté de son match contre l’OGC Nice. Et forcément, les critiques se multiplient.

Après sa brillante victoire face à Angers SCO, l’ OM était déterminé à aller chercher la victoire à Nice afin d’obtenir son ticket pour le dernier carré de la Coupe de France. Récompensé par un but contre son camp de Melvin Bard, les Marseillais semblaient en bonne voie pour s’imposer en terre niçoise. Mais c’était sans compte sur le réveil des Aiglons. Les hommes de Christophe Galtier ont trouvé les ressources pour renverser la rencontre, s’imposant finalement (4-2) à domicile.

Cette défaite est grosse désillusion pour l’ OM, éliminé de la compétition. Les Olympiens peuvent s’en vouloir. Et à l’issue de la rencontre, plusieurs d’entre eux sont pointés du doigt. Si le coach Jorge Sampaoli n’est pas épargné par les critiques, Pau Lopez est également au cœur de la tourmente. Le gardien de but espagnol est l’un des joueurs à cristalliser le plus de critiques après la déroute de l’ OM.

Préféré à Steve Mandanda encore une fois, Pau Lopez a passé une soirée compliquée à l'Allianz Riviera. Sa sortie sur le premier but niçois n’est pas vraiment réussie. Aussi, il n’a rien pu faire sur la frappe de Justin Kluivert qui ne termine en lucarne, ni sur le quatrième de Delort. Même s’il a effectué quelques parades, dans l’ensemble, sa prestation fut décevante, résume Le Phocéen.

Pau Lopez n’est pas le seul fautif de la déroute à Nice

Les dernières statistiques ne jouent pas aussi en faveur de Pau Lopez. Deux buts encaissés à Lyon (2-1), deux autres face à Angers le week-end dernier (5-2.) avant la déroute à Nice, Pau Lopez s’est montré moins impérial dans les buts marseillais ces dernières semaines. De là à remettre cause son statut de titulaire à Marseille ?

Il faut reconnaître que Pau Lopez n’est pas le seul fautif de cette déroute puisque les défenseurs William Saliba, Luan Péres et Caleta-Car étaient méconnaissables, sans parler des choix tactiques de Sampaoli. Il est donc temps pour l’entraîneur argentin de retrouver un équilibre alliant solidité défensive et créativité offensive afin de vite oublier cette élimination en Coupe de France. L’ OM affronte ce dimanche le FC Metz lors de la 24e journée de Ligue 1.