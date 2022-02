OGC Nice Mercato : Le Gym pourrait faire regretter l’ OL pour Gouiri

Publié par ALEXIS le 12 février 2022 à 14:22

En une saison et demie à l’ OGC Nice, Amine Gouiri a vu sa cote grimper jusqu’à 45 M€. De quoi faire déjà regretter l’ OL qui l’a transféré à 7 M€.

OGC Nice : Transféré à 7 M€ par l'OL, Gouiri vaut 45 M€ aujourd'hui

Amine Gouiri (22 ans) a été transféré par l’ OL, son club formateur, à l’ OGC Nice à l’été 2020. Depuis qu’il évolue sous le maillot du Gym, il a progressé et est désormais plus performant et décisif. Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 20 apparitions en Ligue 1, le jeune attaquant a suscité l’intérêt de grands clubs en Europe, dont Manchester City en Premier League et le Borussia Dortmund en Bundesliga. De plus, sa valeur marchande estimée à 7 M€ lors de son transfert de l’Olympique Lyonnais à l’ OGC Nice a grimpé de façon vertigineuse. L’avant-centre formé à l’académie des Gones vaut aujourd’hui 45 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt.

Dès lors, la direction du club azuréen se front déjà les mains à l’idée de réaliser une grosse vente sur l’international Espoir Français (16 sélections, 6 buts) au moment opportun. Il faut rappeler qu’Amine Gouiri a quitté l’ OL parce qu’il n’y avait pas de temps de jeu, malgré son talent confirmé avec la réserve lyonnaise et dans les Équipes de France (U17, U18, U19, U20 et U21 évidemment). Ainsi, il a été transféré à 7 M€ (auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert), à l’issue de la saison 2019-2020, marquée par le début de la crise de covid-19.

L'Olympique Lyonnais justifie le départ d'Amine Gouiri

Entraîneur des Gones à l’époque, Rudui Garcia avait justifié le manque de temps de jeu de l’actuel meilleur buteur de l’ OGC Nice par la forte concurrence en pointe de l’attaque de son équipe. « Devant, on est super bien armé, même trop. C'est pour ça que Amine Gouiri est parti », avait indiqué l’ex-coach des Lyonnais. Quant au club rhodanien, il avait indiqué dans son communiqué que c’est bien le talentueux joueur qui a ouvert la porte à un départ définitif, alors que la direction souhaitait un prêt pour lui permettre d’engranger du temps de jeu dans un club, mais surtout de revenir à Lyon, plus aguerri.

« L’Olympique Lyonnais aurait souhaité qu’il accepte un prêt d’un an, ce qu’il a malheureusement refusé. L’ OL lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière à l’ OGC Nice », avait appris le club de Jean-Michel Aulas.