ASSE : Le groupe de Dupraz pour Clermont avec un retour de taille

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 21:17

Pascal Dupraz, coach de l’ ASSE, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match à Clermont. Les Verts enregistrent un retour important.

Gabriel Silva de retour avec l’ASSE pour affronter Clermont

Toujours lanterne rouge du championnat malgré sa dernière large victoire face à Montpellier (3-1), l'AS Saint-Étienne va défier le Clermont Foot sur ses installations, dimanche après-midi, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match déterminant dans la course au maintien, Pascal Dupraz a convoqué un groupe de vingt (20) joueurs pour le déplacement à Clermont. Revenus du Cameroun mercredi après la Coupe d’Afrique des Nations, Harold Moukoudi et Yvan Neyou n'ont pas été retenus pour ce voyage.

Miguel Trauco, Aïmen Moueffek, Bakary Sako et Enzo Crivelli ne font pas non plus des convoqués de l’entraîneur stéphanois. Tout comme Abdoulaye Bakayoko, Louis Mouton et El Hadji Dieye, laissés à la disposition de la réserve. Pour le reste, aucun gros changement par rapport au groupe qui l’a emporté face à Montpellier, si ce n’est le retour du blessé Gabriel Silva à la place d’Abdoulaye Bakayoko et du suspendu Mahdi Camara qui prend la place d’Aïmen Moueffek, forfait pour blessure.

Avant cette rencontre avec l’équipe de Pascal Gastien, qui a battu successivement le Stade Rennais et l’OGC Nice, Pascal Dupraz a prévenu ses joueurs que pour réussir la mission de maintien du club dans l’élite, « tous les matches sont des finales. Clermont a battu les 3 et 4e. On peut aussi battre des équipes mieux classées que nous. Ils sont tous devant nous. » Pour Pascal Dupraz, la course au maintien est telle que chaque match doit se jouer à fond, peu importe l'adversaire

ASSE : Les 20 de Dupraz contre Clermont

Gardiens : Bernardoni, Green

Défenseurs : Kolodziejczak, Maçon, Mangala, Nadé, Sacko, Silva, Sow

Milieux : Aouchiche, Boudebouz, Camara, Dioussé, Gourna-Douath, Youssouf