PSG Mercato : Un joli coup se dessine pour Leonardo cet été

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 08:10

Dégraisser son effectif est l’une des priorités du PSG lors de ces derniers mercatos. Leonardo disposerait d’une opportunité cet été.

Un indésirable ouvre la porte à un départ du PSG

S’il est l’un des clubs les plus attrayants d’Europe, le Paris Saint-Germain éprouve des difficultés à réaliser des ventes. Au vu de son effectif pléthorique et de son importante masse salariale, le PSG cherche à se débarrasser de certains éléments. L’objectif du club étant de réduire ses charges et renflouer ses caisses en cas de besoin pour le recrutement. Cet hiver encore, le club de la capitale espérait boucler des ventes. Mais au final, il n’a cédé que deux joueurs en prêt sans option d’achat. Rafinha a rejoint la Real Sociedad tandis que Sergio Rico a posé ses valises à Majorque. Interrogé sur son avenir, le portier sévillan a ouvert la porte à un départ définitif de Paris.

Sergio Rico pousse pour un retour en Liga

Le portier de 28 ans souhaite retourner au bercail après ses années de galère au Paris Saint-Germain. Doublure de Keylor Navas à son arrivée au PSG, il a été déclassé suite à la signature de Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Raison pour laquelle autant le club que lui cherchait une porte de sortie. Parti de Paris, il n’est pas enclin à y retourner comme il l’a confié à AS.

« On verra ce qui se passera lors du prochain marché d’été. Je n’ai pas d’enfants, seulement ma femme, et aucun de nous ne pense à faire sa valise et à déménager dans un autre endroit, donc c’est simple pour nous. On verra comment cela se passe pendant le reste de la saison », a confié le gardien encore lié au club francilien jusqu’en 2024. Recruté contre 6 millions d’euros en 2020, la valeur de Rico est estimée aujourd’hui à 5 millions sur Transfermarkt.