Barça Mercato : LOSC, un concurrent négocie pour Renato Sanches

Le LOSC devrait perdre Renato Sanches lors du prochain mercato. Si le Barça le surveille de près, le Portugais semble se rapprocher d’un autre club.

LOSC Mercato : Le clan Renato Sanches négocie avec l’AC Milan

Lors du mercato hivernal, Renato Sanches était régulièrement annoncé vers un départ du LOSC. Auteur d’un bon début de saison sous les couleurs lilloises, le milieu offensif de 24 ans a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. En Premier League, son nom était associé à Liverpool, tandis que le Barça souhaitait l’attirer en Liga.

Malgré ces intérêts, Renato Sanches a finalement décidé de poursuivre la saison chez les pensionnaires du domaine de Luchin. Cependant, la question de son avenir devrait constamment revenir sur la table d’ici l’ouverture du prochain mercato estival. Et selon les dernières nouvelles venues d’Italie, le Portugais a de fortes chances de rebondir en Serie A la saison prochaine. Car l’AC Milan s’intéresse de très près à son profil et semble déterminé à boucler sa signature.

Le journaliste Nicolo Schira explique sur son compte Twitter que Jorge Mendes, l’agent de Renato Sanches, aurait entamé à nouveau les discussions avec l’AC Milan en vue d’un transfert l’été prochain. Les Rossoneri souhaitent recruter le Lillois afin de succéder à Franck Kessié. Ce dernier refuse toujours de prolonger son contrat expirant en juin prochain. Courtisé par de nombreux gros clubs européens, dont le Barça et le PSG, l’Ivoirien devrait quitter librement le club milanais à l’issue de la saison en cours. Pour le remplacer, les dirigeants de l’AC Milan ont donc jeté leur dévolu sur Renato Sanches. Reste à savoir si ses négociations aboutiront à un accord économique.

30 millions d’euros pour Renato Sanches

Pour l’heure, le Portugais ne cache pas son admiration pour le club milanais, un argument de plus pour les Milanais, désireux de boucler sa signature le plus rapidement possible. De son côté, la direction du LOSC ne ferme pas la porte à son départ. « Si une offre d’un grand club arrive, Renato Sanches pourra partir », expliquait récemment Olivier Létang, le président du LOSC. Le club lillois attendrait une offre d’environ 30 millions d’euros pour céder son milieu de terrain, dont le bail expire en juin 2023.