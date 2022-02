Stade Brestois : Situation financière du SB29, la direction rassure

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 01:16

Le Stade Brestois a réagi dans un communiqué pour démentir le rapport de la chambre régionale des comptes selon lequel les finances du club sont fragiles.

Stade Brestois : Pascal Robert, « l’avenir n’est pas du tout incertain »

Le Stade Brestois est 12e du championnat avec 31 points et n’est pas directement menacé de relégation en Ligue 1. Toutefois, ces finances ne seraient pas solides selon la chambre régionale des comptes qui évoque « un avenir financier incertain » et des recettes fragiles « dépendantes d’un maintien en Ligue 1 ». Le SB29 a pourtant transféré Romain Faivre à l’ OL à 15 M€ en toute fin du mercato d’hiver.

Interrogé par RMC Sport, Pascal Robert, directeur général du Stade Brestois a estimé que le rapport de l’instance a peut jeter un certain doute sur l’avenir du club. « L’avenir n’est pas du tout incertain », a-t-il rassuré, avant d’expliquer : « on maîtrise la situation financière du club […] Lire dans ce rapport que l’avenir apparait incertain peut paraitre très anxiogène donc le Stade Brestois tient à préciser qu’il n’y a aucune inquiétude ».

Communiqué du SB29 : « nous maîtrisons la dimension financière de notre club »

Dans son communiqué officiel, la direction du club du Finistère a rassuré sur la situation financière des Ty’Zefs. « Suite à la sortie du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes, daté du 21 janvier 2022, et aux articles qui ont suivi dans les différents médias, le Stade Brestois tenait à apporter une clarification officielle. […]. Le contenu de ce rapport de près de 50 pages ne nous a rien appris non plus puisque les informations qu’il contenait avaient été fournies par le SB29 lui-même.

Toutefois, beaucoup ont relevé la phrase concernant ''l’avenir financier incertain du club''. Ce n’est heureusement pas le cas. L’épisode Mediapro et la crise sanitaire n’ont certes pas arrangé notre situation économique – comme ça a été le cas dans tous les autres clubs professionnels français – mais nous maîtrisons la dimension financière de notre structure. […].

Par ailleurs, tout ne figure pas dans ce rapport et des entrées d’argent exceptionnelles peuvent ainsi intervenir, ce qui a notamment été le cas avec la vente de Romain Faivre en janvier pour 15 millions d’euros. Donc, non, ce n’est pas alarmant ».