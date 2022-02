PSG Mercato : Une superbe opération proche de se boucler en Italie !

Publié par Thomas le 16 février 2022 à 18:16

Dans sa volonté de parfaire l'effectif du PSG cet été, Leonardo serait proche de boucler un superbe deal avec un cador italien.

PSG Mercato : Leonardo sur le point de se séparer d’un indésirable

Auteur d’un mercato flamboyant l’été dernier, qui aura notamment vu l’arrivée de superstars comme Messi, Hakimi, Ramos ou Donnarumma, le Paris Saint-Germain se voit obliger de dégraisser son effectif en prévision du prochain marché des transferts. Après les prêts successifs de Areola, Sarabia, Pembélé ou encore Kalimuendo, le club Rouge et Bleu veut désormais se focaliser sur des ventes.

Et justement, Leonardo pourrait rapidement boucler le départ de Sergio Rico, dont le contrat au PSG court jusqu’en 2024. Victime de la signature de Gianluigi Donnarumma cet été, le portier espagnol serait dans le viseur de la Lazio, qui pourrait rapidement boucler l’opération pour l’enrôler à la fin de la saison. Comme le confirme RMC Sport ce mercredi, la Lazio fait de Rico sa priorité mercato au poste de gardien de but. L’actuel 6e de Serie A va entrer en contact avec le joueur et le Paris SG pour connaître la faisabilité de l’opération. De son côté, le Paris Saint-Germain se dit prêt à vendre l’ancien joueur du FC Séville.

Prêté depuis cet hiver au RCD Majorque, Sergio Rico pourrait bien se laisser convaincre par les avances de la Lazio, un club où il pourrait prétendre à une place de titulaire régulier tout en jouant l’Europe. L’écurie italienne souhaiterait boucler le deal rapidement pour moins de 4 millionsd’euros à en croire la Gazzetta dello Sport.

Depuis son arrivée en 2019, l’Espagnol n’aura disputé que 24 rencontres, soit une moyenne de 8 matches par saison. Lors de l’exercice 2021/2022, le portier de 28 ans n’avait pu disputer que 23 minutes sous la tunique parisienne, en fin de match contre le FC Nantes en championnat le 20 novembre dernier (après le rouge reçu par Keylor Navas). Une très belle opération que bouclerait Leonardo, qui cherche à se séparer d’un bon nombre de joueurs cette saison.