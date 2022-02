FC Nantes-PSG : Une mauvaise nouvelle tombe au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 15:35

Après sa victoire en Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG défie le FC Nantes. À la veille du match, le club parisien a reçu une mauvaise nouvelle.

PSG : Paredes rejoint Ramos à l'infirmerie avant le FC Nantes

Quatre jours après sa victoire sur le fil face au Real Madrid (1-0), le Paris Saint-Germain va reprendre du service au niveau local. Samedi à 21h, Mauricio Pochettino et ses hommes seront sur le terrain du FC Nantes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Comme il est de coutume, le PSG a publié son point médical à la veille de la rencontre. Si Sergio Ramos était déjà pressenti comme forfait pour ce déplacement à Nantes, le défenseur central espagnol est désormais rejoint par un autre élément du groupe parisien. En effet, Leandro Paredes, titulaire mardi soir contre le Real Madrid, manquera à l’appel samedi au stade de La Beaujoire.

Sans donner plus de précision, notamment sur la durée estimée de son indisponibilité, le Paris SG a tout simplement annoncé que le compatriote de Lionel Messi« reste en soins pour une gêne aux adducteurs ». Pour rappel, l’international argentin de 27 ans avait déjà eu un souci avec les adducteurs il y a une dizaine de jours, après le match à Lille.

Mauricio Pochettino et le staff parisien ont donc pris la décision de le mettre au repos pour éviter d’aggraver sa situation physique. Avec les retours de Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera, l’entraîneur parisien aura l’embarras du choix pour remplacer Leandro Paredes au milieu de terrain. Concernant Sergio Ramos, cela fait maintenant quatre semaines qu’il n'a plus joué avec l’équipe des Rouge et Bleu. Son dernier match remonte à la réception du Stade de Reims le dimanche 23 janvier dernier, à l’occasion de la 22e journée du championnat.

Le point médical avant FC Nantes-PSG

- Leandro Paredes reste en soins pour une gêne aux adducteurs.

- Sergio Ramos poursuit son entraînement individuel pour sa lésion au mollet.