PSG : Le onze de Pochettino a fuité ! grosses surprises à Nantes

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2022 à 11:37

À quelques heures de FC Nantes-PSG pour la 25e journée de Ligue 1, la presse s’est penchée sur le onze de départ de Mauricio Pochettino.

Neymar, Gueye, Bernat titulaires face au FC Nantes ?

Quatre jours après sa victoire contre le Real Madrid (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte le FC Nantes ce samedi soir au Stade de la Beaujoire, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Face à l’une des dernières équipes à l’avoir battu au Parc des Princes en 2022, l’équipe parisienne se déplace à Nantes avec deux absents importants, Sergio Ramos et Leandro Paredes.

Mais Mauricio Pochettino dispose d’un groupe très solide pour composer une équipe digne d’un match de Ligue des Champions. Neymar Jr étant désormais de retour à la compétition depuis le choc contre le Real Madrid. Si quelques doutes existent encore concernant l’équipe officielle que va présenter Pochettino ce soir à la Beaujoire, le PSG va évoluer selon toute vraisemblance dans son 4-3-3 habituel avec le trio d’attaque Messi-Neymar-Mbappé au grand complet.

Dans les buts, Keylor Navas va être préféré à Gianluigi Donnarumma devant une charnière centrale constituée de la paire Marquinhos-Kimpembe. Pour les couloirs, L'Équipe voit Achraf Hakimi à droit et Juan Bernat à gauche, à la place de Nuno Mendes. Tandis que pour Le Parisien, Thilo Kehrer devrait plutôt faire souffler Hakimi à droite et le jeune portugais Mendes enchaîner dans son couloir gauche de la défense parisienne. Au milieu de terrain, les deux journaux franciliens annoncent Idrissa Gueye devant la défense aux côtés de Marco Verratti et Danilo Pereira en relayeurs.

Le FC Nantes dans un 5-4-1 contre le PSG

Côté Nantes, Antoine Kombouaré devrait aligner une équipe conquérante dans un 5-4-1 selon L’Équipe ou dans un 4-4-2 pour Le Parisien. Devant Alban Lafont dans les buts, Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Dennis Appiah vont constituer le trio axial tandis que Quentin Merlin et Sébastien Corchia vont occuper les couloirs. Au milieu, l’Espagnol Pedro Chirivella va être associé au Brésilien Andrei Girotto. Devant, Moses Simon, Ludovic et Kolo-Muani vont tenter de faire mal à la défense du Paris SG.

Les compositions officielles des deux équipes

FC Nantes : Lafont - Corchia, Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin - Kolo-Muani, Chirivella, Girotto, Simon - Blas.

PSG : Navas – Hakimi/Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes/Bernat – Danilo, Gueye, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar.