OM Mercato : L'OL à la lutte avec Marseille pour une sensation de L1

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 13:25

Une sensation de Ligue 1 serait surveillée de très près par l'OL, en plus de l’ OM et le PSG qui souhaitent l'enrôler cet été.

OM Mercato : Seko Fofana très courtisé

Fort de sa première saison (2020-2021) réussie au RC Lens, Seko Fofana a suscité l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’OM et le PSG en Ligue 1. Les Marseillais ont tenté de recruter le capitaine des Sang et Or pour se renforcer lors du mercato estival, mais n’ont pas trouvé d’accord avec la direction du RCL. Pendant le marché hivernal, Newcastle United a fait une proposition au club nordiste, estimée à 36 M€. Une offre repoussée et justifiée par Arnaud Pouille, directeur général du club de Ligue 1. Le Racing Club « ne souhaite pas vendre Seko Fofana cet hiver…», avait déclaré le dirigeant dans La Voix du Nord.

Quant au milieu de 26 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024, il envisage toutes éventualités sur son avenir. « Pour être honnête, rien n'est impossible ! Aujourd'hui, je peux très bien vous dire oui (rester à Lens) et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout », a-t-il confié en conférence de presse la semaine dernière.

Seko Fofana dans le viseur de l'OL

Grâce à ses performances actuelles avec le RC Lens, Seko Fofana a suscité l’intérêt d’autres courtisans, tant à l’étranger qu’en Ligue 1. Selon les informations du quotidien Le Progrès, il « se murmure à Lens que l’OL aurait un œil sur lui ». En effet, l’Olympique Lyonnais prépare son mercato estival 2022. Peter Bosz aura besoin de renforcer son entrejeu à l’issue de la saison, car Houssem Aouar, Lucas Paqueta ou encore Maxence Caqueret pourraient faire l’objet d’un transfert cet été.

De plus, Tanguy Ndombele devrait retourner à Tottenham à l’issue de prêt, car l’option d’achat qui accompagne son contrat, soit 65 M€, n’est pas accessible au club rhodanien. Et l’actuel meilleur buteur des Lensois (9 buts et 1 passe décisive en 28 matches toutes compétitions confondues) aurait le profil idéal pour remplacer l’un des trois Lyonnais très courtisés.