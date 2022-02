PSG Mercato : Après Nantes, un énorme séisme s’annonce au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2022 à 20:25

Le PSG s’est lourdement incliné face au FC Nantes, samedi, en Ligue 1. Deux jours après ce revers, la presse annonce un séisme au Paris SG.

Le PSG prêt à se séparer de Leonardo

Après son coup de sang contre l’arbitrage du match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain (3-1), Leonardo pourrait à nouveau faire ses adieux à la Ligue 1. En effet, d’après les informations de nos confrères de Foot mercato, les hauts dignitaires qataris du club de la capitale réfléchiraient sérieusement à l’idée de nommer un autre directeur sportif à la place de Leonardo.

Le portail sportif explique que le dirigeant brésilien a perdu la confiance de Doha et ne fait donc plus l'unanimité chez les Rouge et Bleu. Toujours selon la même source, parmi les reproches faits au successeur d’Antero Henrique, la gestion du dossier Kylian Mbappé et l’incapacité de l’ancien milieu de terrain à vendre les joueurs dont le club ne veut plus.

De retour en juillet 2019 après un premier départ fracassant en 2013, l’ancien patron du football de l’AC Milan pourrait encore quitter Paris à l’issue de la saison en cours. Et pour le remplacer, le PSG aurait d’ores et déjà deux noms prestigieux en tête.

PSG Mercato : Un successeur déjà identifié pour Leonardo ?

En cas de départ de Leonardo, deux noms feraient office de favoris pour récupérer son poste. Foot Mercato assure qu’au niveau du Qatar, le nom d'Arsène Wenger fait rêver. Directeur du développement du football mondial à la FIFA depuis novembre 2019, l’ancien emblématique manager d’Arsenal serait la personne idoine pour apporter tout le prestige qui manque encore au PSG.

Et les propriétaires qataris du Paris SG le verraient bien associer à Zinedine, pressenti pour prendre la suite de Mauricio Pochettino l’été prochain. Si cette piste n'aboutit pas, le nom menant à Fabio Paratici, directeur sportif de Tottenham, est aussi très apprécié en interne. L’été s’annonce donc très chaud à Paris.