Montpellier HSC-Stade Rennais : Le défi de Jordan Ferri contre le SRFC

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 12:09

Lors du match entre le Montpellier HSC et le SRFC, vendredi, Ferri va retrouver Laborde et Genesio. Il évoque ces retrouvailles et la rencontre.

À l’occasion du match qui oppose le Montpellier HSC au Stade Rennais, vendredi à 21h, en ouverture de la 26e journée, Jordan Ferri va faire ses retrouvailles avec son ancien coéquipier Gaëtan Laborde, transféré à Rennes lors du mercato estival. Il va également revoir Bruno Genesio, son ancien entraîneur à l’OL, qui est aux commandes du SRFC depuis mars 2021.

« Je connais bien le coach Bruno Genesio et son adjoint (Dimitri Farbos, ndlr) pour les avoir côtoyés à Lyon. Ce sera un plaisir de les recroiser, tout comme Gaëtan Laborde qui effectue, lui aussi, une très belle saison », a rappelé le vice-capitaine du MHSC, dans Allez Paillade.

Frustré, Jordan Ferri veut se rattraper contre le SRFC à La Mosson

Pour cette rencontre, Jordan Ferri se méfie du club breton, actuel 5e de Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale en coupe d'Europe. « C’est une équipe qui est taillée pour l’Europe. Ils sont d’ailleurs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en ayant fait quasiment un sans-faute dans un groupe qui était pourtant très compliqué. Cette équipe possède un effectif conséquent et de qualité. Nous avions été mis en difficultés au match aller (2-0) », a-t-il noté.

Lors de cet échec à Rennes (2-0), le joueur de 30 ans était indisponible. Dès lors, il espère apporter son expérience au Montpellier HSC, afin d’infliger une défaite aux Rouge et Noir au stade de La Mosson, vendredi soir. « J’étais très frustré de ne pas jouer cette rencontre, donc j’espère avoir la chance de me rattraper ce vendredi. Je garde une très grosse confiance en nous et en notre capacité à pouvoir mettre en difficulté toutes les équipes qui viendront jouer à La Mosson », a promis le N°12 des Montpelliérains.