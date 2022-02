OGC Nice Mercato : Après Paris, un club anglais en pince pour Gouiri

Publié par Thomas G. le 24 février 2022 à 19:12

Un club anglais évalue l'éventualité de faire une approche pour Amine Gouiri de l'OGC Nice. Visé par le PSG, il a inscrit 10 buts cette saison en Ligue 1.

OGC Nice Mercato : Amine Gouiri visé par West Ham

West Ham commence à préparer la prochaine saison qui pourrait être historique étant donné que les Hammers pourraient jouer la Ligue des Champions l’an prochain. Ainsi, il faut déjà entreprendre de se renforcer pour être au niveau de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les dirigeants de West Ham essaient par tous les moyens de conserver leur joueur star et capitaine Declan Rice afin de maintenir une équipe compétitive. Les Hammers ont jeté leur dévolu sur Amine Gouri, l’attaquant de 21 ans de l’OGC Nice. La possibilité de jouer en Premier League et de pouvoir disputer la Ligue des Champions ferait de West Ham l’un des clubs les plus attractifs cet été. Le club de l’est de Londres serait alors une destination plus que crédible pour Amine Gouiri qui fera l’objet de nombreuses convoitises cet été.

La saison de l’éclosion pour Gouiri à l’OGC Nice

Amine Gouiri a déjà inscrit 10 buts cette saison en Ligue 1, il fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Christophe Galtier lui a offert les clés de l’attaque niçoise au détriment de Kasper Dolberg. Amine Gouiri en a profité pour devenir le meilleur joueur du Gym cette saison. Cela fonctionne bien pour l'OGC Nice qui sont 3e de Ligue 1 et bien placés pour se qualifier en Ligue des Champions l’an prochain.

Les jeunes talents niçois dont fait partie Amine Gouiri seront très convoités sur le marché des transferts cet été. Une qualification en Ligue des Champions permettrait aux Aiglons d’avoir un argument de taille pour les convaincre de rester en Côte d'Azur. De plus, en ce qui concerne Gouiri, il fait partie de la short-list d’un géant européen. En effet, le Paris Saint-Germain serait intéressé par les services du joueur formé à l'OL. Un transfert au PSG permettrait au championnat français de rester l’un des plus grands talents français.