PSG : Une révélation fracassante tombe sur Ramos avant l’ASSE !

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2022 à 05:03

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’ASSE samedi à 21h. Deux jours avant ce match, une info est tombée sur Sergio Ramos.

Sergio Ramos et Paredes forfaits contre l'ASSE

Sauf revirement de dernière minute, Sergio Ramos devrait déclaré forfait samedi lors de la réception de l’AS Saint-Étienne. Après l’entraînement de ce jeudi, soit à 48 heures du match contre les hommes de Pascal Dupraz, le quotidien Le Parisien s’est intéressé à l’effectif du Paris Saint-Germain. Le journal régional révèle ainsi que Sergio Ramos est toujours absent du groupe de Mauricio Pochettino depuis la victoire (4-0) sur le Stade de Reims.

Outre le Champion du monde 2010, Pochettino devrait également se passer des services de Leandro Paredes, blessé aux adducteurs. Marco Verratti, lui, est suspendu pour accumulation de carton jaune. Après le revers contre le FC Nantes (1-3), l’entraîneur parisien devrait faire quelques retouches dans sa composition d’équipe contre les Verts. Notamment au milieu de terrain, où Danilo Pereira devrait faire son retour côtés d'Idrissa Gueye ou Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. Concernant Sergio Ramos, la presse espagnole a livré une importante révélation sur sa situation dans la capitale.

Sergio Ramos en colère contre le staff médical du PSG

Arrivé gratuitement l’été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a pour le moment disputé que cinq matches toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Blessé au mollet le 23 janvier dernier à Reims, l’international espagnol ne devrait pas être éloigné des terrains pendant longtemps puisqu’il était question d’une lésion de « bas grade » selon le communiqué produit à cet effet par le PSG.

Seulement, plus d’un mois après cette blessure, Ramos n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Et ce jeudi, La Cadena SER assure que « Ramos et son entourage ne sont pas satisfaits des diagnostics des médecins du PSG. » Le journaliste espagnol Antonio Romero précise même qu’il « y a un manque de respect envers Sergio à Paris. On me dit qu'il ne souffre pas du genou. » Reste maintenant à savoir quand est ce que le numéro des Rouge et Bleu va revenir à la compétition.